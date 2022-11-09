Инфляция с 1 по 7 ноября составила 0,1%

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября в ходе совещания заявил, что к началу следующего года инфляция в России может замедлиться до 5% и даже ниже. Он также отметил, что зарплаты граждан должны расти темпами выше инфляции, особенно это касается семей с детьми. Глава государства поручил правительству держать на контроле тему доходов семей с детьми и другие социальные вопросы.