Инфляция с 1 по 7 ноября составила 0,1%
Недельная инфляция в России с 1 по 7 ноября текущего года составила 0,1%, следует из данных Росстата. С начала года потребительские цены выросли на 10,67%.
В докладе Росстата говорится, что за прошедшую неделю выросли цены на конфеты шоколадные – на 0,7%, яйца куриные и консервы овощные для детского питания – на 0,6%, рыбу мороженую – на 0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые – на 0,4%, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное – на 0,3%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, сметану – на 0,2%.
В категории непродовольственных товаров выросли цены на шампуни — на 0,4%, сигареты с фильтром, носки мужские, колготки женские – на 0,2%, на телевизоры – на 1,4%, смартфоны – на 0,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 0,7%.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее спрогнозировал инфляцию к концу года в диапазоне от 12 до 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.
Президент РФ Владимир Путин 8 ноября в ходе совещания заявил, что к началу следующего года инфляция в России может замедлиться до 5% и даже ниже. Он также отметил, что зарплаты граждан должны расти темпами выше инфляции, особенно это касается семей с детьми. Глава государства поручил правительству держать на контроле тему доходов семей с детьми и другие социальные вопросы.
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