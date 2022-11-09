Росавиация до конца года проинспектирует почти 600 самолетов Boeing и Airbus
Росавиация планирует до конца декабря завершить проверку 599 самолетов иностранного производства российских авиакомпаний, сообщается на сайте ведомства.
«Росавиация в плановом порядке осуществляет мероприятия по выдаче сертификатов летной годности самолетам иностранного производства российских авиакомпаний, надзор за которыми до введения западных санкций осуществляли авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA). Работу по инспекционным проверкам 599 воздушных судов иностранного производства планируется завершить до конца декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что перевод самолетов российских авиакомпаний в госреестр воздушных судов РФ обеспечивает независимость гражданской авиации страны и сохраняет ее суверенитет. Количество и квалификация инспекторов Росавиации позволяет на должном уровне оценить техническое состояние самолетов иностранного производства и подготовить необходимую документацию, добавили там.
С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может разрешить регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.
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