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Росавиация до конца года проинспектирует почти 600 самолетов Boeing и Airbus

Ведомости

Росавиация планирует до конца декабря завершить проверку 599 самолетов иностранного производства российских авиакомпаний, сообщается на сайте ведомства.

«Росавиация в плановом порядке осуществляет мероприятия по выдаче сертификатов летной годности самолетам иностранного производства российских авиакомпаний, надзор за которыми до введения западных санкций осуществляли авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA). Работу по инспекционным проверкам 599 воздушных судов иностранного производства планируется завершить до конца декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что перевод самолетов российских авиакомпаний в госреестр воздушных судов РФ обеспечивает независимость гражданской авиации страны и сохраняет ее суверенитет. Количество и квалификация инспекторов Росавиации позволяет на должном уровне оценить техническое состояние самолетов иностранного производства и подготовить необходимую документацию, добавили там.

С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может разрешить регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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