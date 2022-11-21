ЦБ разрешил вывоз валюты на сумму более $10 000 ВЭБу и уполномоченным банкам

В пресс-службе Банка России добавили, что ВЭБ.РФ и уполномоченные банки имеют возможность получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, которые не связаны с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Отмечается, что это возможно только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты. Регулятор получил право выдавать вышеупомянутое разрешение по указу президента РФ от 15 октября 2022 г. № 737.