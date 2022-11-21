ЦБ разрешил вывоз валюты на сумму более $10 000 ВЭБу и уполномоченным банкам
«Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Банка России добавили, что ВЭБ.РФ и уполномоченные банки имеют возможность получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, которые не связаны с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Отмечается, что это возможно только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты. Регулятор получил право выдавать вышеупомянутое разрешение по указу президента РФ от 15 октября 2022 г. № 737.
В октябре президент России Владимир Путин дал право Банку России выдавать разрешение на вывоз за рубеж более $10 000. Согласно документу, выдача разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров Центрального банка России». ЦБ также получил право давать официальные разъяснения по вопросам выполнения данного указа.
1 марта 2022 г. российский президент подписал указ, который запрещал со 2 марта 2022 г. вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. Документ был принят в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением санкционных ограничений в отношении России.
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