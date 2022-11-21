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Экономика

Саудовская Аравия опровергла сообщения о возможном увеличении добычи нефти

Ведомости

Саудовская Аравия отрицает информацию о том, что королевство обсуждает с другими членами ОПЕК+ увеличение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки, передает Саудовское агентство печати со ссылкой на министра энергетики принца Абдель Азиза бен Сальмана.

«Это известный факт, что ОПЕК+ не обсуждает никакие решения до своих встреч. Текущее сокращение добычи нефти на 2 млн б/с продлится до конца 2023 г. И если будет необходимо принять дальнейшие меры по сокращению производства, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда будем готовы к этому», — отметил министр (цитата по ТАСС).

The Wall Street Journal ранее писала, что Саудовская Аравия и другие страны обсуждают возможность увеличения добычи нефти на 500 000 б/с перед предстоящей встречей ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря.

3 августа ОПЕК+ объявила об увеличении добычи в сентябре лишь на 100 000 барр./сутки, что было вдвое меньше обещанного. 5 сентября ОПЕК+ объявила, что сократит добычу на 100 000 барр./сутки, отказавшись от увеличения показателя.

5 октября страны – участницы сделки ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия и Россия, договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн барр./сутки. Журналисты NYT утверждали, что это якобы стало нарушением «секретных» договоренностей между США и Саудовской Аравией о планируемом увеличении добычи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных