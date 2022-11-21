Саудовская Аравия опровергла сообщения о возможном увеличении добычи нефти

«Это известный факт, что ОПЕК+ не обсуждает никакие решения до своих встреч. Текущее сокращение добычи нефти на 2 млн б/с продлится до конца 2023 г. И если будет необходимо принять дальнейшие меры по сокращению производства, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда будем готовы к этому», — отметил министр (цитата по ТАСС).