Саудовская Аравия опровергла сообщения о возможном увеличении добычи нефти
Саудовская Аравия отрицает информацию о том, что королевство обсуждает с другими членами ОПЕК+ увеличение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки, передает Саудовское агентство печати со ссылкой на министра энергетики принца Абдель Азиза бен Сальмана.
«Это известный факт, что ОПЕК+ не обсуждает никакие решения до своих встреч. Текущее сокращение добычи нефти на 2 млн б/с продлится до конца 2023 г. И если будет необходимо принять дальнейшие меры по сокращению производства, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда будем готовы к этому», — отметил министр (цитата по ТАСС).
The Wall Street Journal ранее писала, что Саудовская Аравия и другие страны обсуждают возможность увеличения добычи нефти на 500 000 б/с перед предстоящей встречей ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря.
3 августа ОПЕК+ объявила об увеличении добычи в сентябре лишь на 100 000 барр./сутки, что было вдвое меньше обещанного. 5 сентября ОПЕК+ объявила, что сократит добычу на 100 000 барр./сутки, отказавшись от увеличения показателя.
5 октября страны – участницы сделки ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия и Россия, договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн барр./сутки. Журналисты NYT утверждали, что это якобы стало нарушением «секретных» договоренностей между США и Саудовской Аравией о планируемом увеличении добычи.
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