РБК: Росстат пересмотрел траекторию спада ВВП после сезонного сглаживания

Минэк ранее прогнозировал падение ВВП России по итогам года на на 2,9%, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год. В среду, 14 декабря, Росстат уточнил оценку по падению ВВП в III квартале с 4% в годовом выражении до 3,7%, а за январь – сентябрь – с 1,7 до 1,6%. Во II квартале спад экономики был на уровне 4,1%. В январе – марте, по данным Росстата, рост ВВП составил 3,5%.