РБК: Росстат пересмотрел траекторию спада ВВП после сезонного сглаживания
Прежние данные показывали снижение ВВП в I квартале к предыдущему на 0,34%, а во II квартале – на 1,95%. Согласно обновленным, сезонно скорректированным данным, по итогам I квартала сокращения экономики не произошло, а во II оно составило сразу 5,25%. В III же квартале ВВП вырос на 0,45% по сравнению с предыдущим. Из этого следует, что технической рецессии, под которой подразумевается спад два квартала подряд к предыдущему, не было.
Пересчет коснулся исключительно рядов ВВП с исключением сезонного фактора, подчеркивает РБК, динамика ВВП и исходные данные физического объема ВВП не изменились. Новые оценки Росстата близки оценкам ЦБ, показавшим падение ВВП во II квартале на 5,8% после сезонного сглаживания и рост на 0,2% – в III.
Для сглаживания сезонности Росстат использует программный комплекс Demetra («Деметра») с алгоритмом TRAMO/SEATS, разработанный Национальным банком Бельгии. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что сезонно скорректированные данные Росстата ближе к экономической картине, чем предыдущие.
Минэк ранее прогнозировал падение ВВП России по итогам года на на 2,9%, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год. В среду, 14 декабря, Росстат уточнил оценку по падению ВВП в III квартале с 4% в годовом выражении до 3,7%, а за январь – сентябрь – с 1,7 до 1,6%. Во II квартале спад экономики был на уровне 4,1%. В январе – марте, по данным Росстата, рост ВВП составил 3,5%.
При этом 15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Основной причиной улучшения прогноза мог стать пересмотр оценки ВВП за III квартал, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты.
В октябре аналитики Всемирного Банка прогнозировали снижение ВВП России на 4,5% в 2022 г. и на 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.