Газета
Экономика

РБК: Росстат пересмотрел траекторию спада ВВП после сезонного сглаживания

Ведомости

Пересчет Росстатом картины спада Валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 г. после сезонного сглаживания показал, что технической рецессии не было, пишет РБК со ссылкой на обновленные данные статистического ведомства.

Прежние данные показывали снижение ВВП в I квартале к предыдущему на 0,34%, а во II квартале – на 1,95%. Согласно обновленным, сезонно скорректированным данным, по итогам I квартала сокращения экономики не произошло, а во II оно составило сразу 5,25%. В III же квартале ВВП вырос на 0,45% по сравнению с предыдущим. Из этого следует, что технической рецессии, под которой подразумевается спад два квартала подряд к предыдущему, не было.

Пересчет коснулся исключительно рядов ВВП с исключением сезонного фактора, подчеркивает РБК, динамика ВВП и исходные данные физического объема ВВП не изменились. Новые оценки Росстата близки оценкам ЦБ, показавшим падение ВВП во II квартале на 5,8% после сезонного сглаживания и рост на 0,2% – в III.

Для сглаживания сезонности Росстат использует программный комплекс Demetra («Деметра») с алгоритмом TRAMO/SEATS, разработанный Национальным банком Бельгии. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что сезонно скорректированные данные Росстата ближе к экономической картине, чем предыдущие.

Ранее по теме: Какие факторы позволили улучшить прогноз ВВП в этом году

Минэк ранее прогнозировал падение ВВП России по итогам года на на 2,9%, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год. В среду, 14 декабря, Росстат уточнил оценку по падению ВВП в III квартале с 4% в годовом выражении до 3,7%, а за январь – сентябрь – с 1,7 до 1,6%. Во II квартале спад экономики был на уровне 4,1%. В январе – марте, по данным Росстата, рост ВВП составил 3,5%.

При этом 15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Основной причиной улучшения прогноза мог стать пересмотр оценки ВВП за III квартал, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

В октябре аналитики Всемирного Банка прогнозировали снижение ВВП России на 4,5% в 2022 г. и на 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных