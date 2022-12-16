Глава АКРА назвал сроки возвращения российской экономики к показателям 2019 года

Сухов пояснил, что это время необходимо для фундаментальной перестройки экономики. По его словам, изначально было ясно, что данный процесс будет длительным. При этом, добавил глава АКРА, изначальные прогнозы экспертов были «пессимистичнее фактических результатов года». В следующие два года ВВП будет снижаться, уже в 2024-2025 гг. ожидается постепенный рост, отметил Сухов.