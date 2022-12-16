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Экономика

Глава АКРА назвал сроки возвращения российской экономики к показателям 2019 года

Ведомости

Учитывая санкционное давление на Россию, экономика страны может вернуться к допандемийному уровню не ранее чем через пять лет. Такую оценку в интервью РБК дал гендиректор АКРА Михаил Сухов.

«Срок выхода экономики на допандемийный уровень — на самом деле, с ним нужно сравнивать — находится за рамками пятилетнего прогноза. Не думаю, что это уж какая-то такая радужная картина», — сказал он.

Сухов пояснил, что это время необходимо для фундаментальной перестройки экономики. По его словам, изначально было ясно, что данный процесс будет длительным. При этом, добавил глава АКРА, изначальные прогнозы экспертов были «пессимистичнее фактических результатов года». В следующие два года ВВП будет снижаться, уже в 2024-2025 гг. ожидается постепенный рост, отметил Сухов.

В начале сентября Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2022 г. до 2,9%. В 2023 г. ожидается снижение показателя на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.

Накануне, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года прогнозируется примерно на 2,5%. Глава государства подчеркнул, что масштабные санкции Запада против России не достигли своей цели. По его словам, расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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