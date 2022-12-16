Глава АКРА назвал сроки возвращения российской экономики к показателям 2019 года
«Срок выхода экономики на допандемийный уровень — на самом деле, с ним нужно сравнивать — находится за рамками пятилетнего прогноза. Не думаю, что это уж какая-то такая радужная картина», — сказал он.
Сухов пояснил, что это время необходимо для фундаментальной перестройки экономики. По его словам, изначально было ясно, что данный процесс будет длительным. При этом, добавил глава АКРА, изначальные прогнозы экспертов были «пессимистичнее фактических результатов года». В следующие два года ВВП будет снижаться, уже в 2024-2025 гг. ожидается постепенный рост, отметил Сухов.
В начале сентября Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2022 г. до 2,9%. В 2023 г. ожидается снижение показателя на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.
Накануне, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года прогнозируется примерно на 2,5%. Глава государства подчеркнул, что масштабные санкции Запада против России не достигли своей цели. По его словам, расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.