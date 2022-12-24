Премьер Белоруссии спрогнозировал рекордный объем экспорта в Россию

20 декабря Головченко сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии будет впервые зафиксирована на три года. По его словам, это создаст «стабильность» и Минск сможет «в своих макроэкономических прогнозах исходить из конкретных цифр». Ранее цена на российский газ для Белоруссии согласовывалась ежегодно. На 2022 г. она была установлена на уровне $128,52 за 1000 куб. м для республики, как и годом ранее. С апреля этого года Белоруссия перешла на расчеты за газ в российских рублях.