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Экономика

Премьер Белоруссии спрогнозировал рекордный объем экспорта в Россию

Ведомости

По итогам года экспорт Белоруссии в Россию может составить рекордные $22-23 млрд, заявил телеканалу «Беларусь-1» премьер-министр республики Роман Головченко.

«По итогам 10 месяцев экспорт в РФ – $18 млрд. Это гораздо больше, чем средняя цифра за предыдущие годы – $12-13 млрд. Я надеюсь, что по итогам года мы будем иметь сумму порядка $22-23 млрд», — сказал Головченко.

По словам белорусского премьера, к концу года темпы экспорта растут, в том числе за счет больших отгрузок машиностроительной продукции. «То, что экспорт белорусской сельхозпродукции подобрался к $8 млрд, – тоже во многом большая заслуга того, что мы смогли ее переориентировать на российский рынок», — сообщил Головченко.

Политик также рассказал, что экспортные планы республики практически выполнены по 70 российским регионам, при этом по 14 регионам белорусский экспорт составляет более $100 млн.

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20 декабря Головченко сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии будет впервые зафиксирована на три года. По его словам, это создаст «стабильность» и Минск сможет «в своих макроэкономических прогнозах исходить из конкретных цифр». Ранее цена на российский газ для Белоруссии согласовывалась ежегодно. На 2022 г. она была установлена на уровне $128,52 за 1000 куб. м для республики, как и годом ранее. С апреля этого года Белоруссия перешла на расчеты за газ в российских рублях.

В конце сентября министры транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко подписали в Москве межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ. По словам Савельева, стороны планируют развивать перевозки разных грузов, в том числе минеральных удобрений. Он подчеркнул, что соглашение «придаст новый импульс национальным экономикам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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