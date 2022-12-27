Правительство выделило 34 млрд рублей на дотации приграничным регионам
Правительство выделило 34 млрд руб. на дотации приграничным с Украиной регионам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
«Значительный объем решаемых советом задач касается инфраструктуры, создания фортификационных сооружений и их инженерного оборудования. Необходимое финансирование на это выделено, в том числе почти 34 млрд руб. на дотации приграничным с Украиной регионам», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
По его словам, тактико-технические задания подготовлены и направлены исполнителям. Ответственные приемщики на этапе сдачи объектов в эксплуатацию уже определены.
Власти приграничных регионов стали укреплять рубежи на фоне регулярных обстрелов российских территорий со стороны Украины. Так, в конце ноября губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на границе региона с Украиной начала формироваться засечная черта.
Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Белгородской и Курской областях, действует режим «среднего уровня реагирования». В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.