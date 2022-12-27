Правительство выделило 34 млрд рублей на дотации приграничным регионам

Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Белгородской и Курской областях, действует режим «среднего уровня реагирования». В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.