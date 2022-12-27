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Экономика

Правительство выделило 34 млрд рублей на дотации приграничным регионам

Ведомости

Правительство выделило 34 млрд руб. на дотации приграничным с Украиной регионам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

«Значительный объем решаемых советом задач касается инфраструктуры, создания фортификационных сооружений и их инженерного оборудования. Необходимое финансирование на это выделено, в том числе почти 34 млрд руб. на дотации приграничным с Украиной регионам», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

По его словам, тактико-технические задания подготовлены и направлены исполнителям. Ответственные приемщики на этапе сдачи объектов в эксплуатацию уже определены.

Власти приграничных регионов стали укреплять рубежи на фоне регулярных обстрелов российских территорий со стороны Украины. Так, в конце ноября губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на границе региона с Украиной начала формироваться засечная черта.

Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Белгородской и Курской областях, действует режим «среднего уровня реагирования». В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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