В ДНР заявили об отсутствии планов проводить массовые мероприятия на Новый год

«Так сложилось, что традиционно в Донбассе противник во время этой войны, которая идет уже с 2014 г. здесь, противник на каждый праздник готовит неприятные сюрпризы. Каждый праздник, особенно это большие праздники — Рождество, Новый год — не обходились без обстрелов, без усиленных обстрелов», — заявил Гагин.