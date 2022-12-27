В ДНР заявили об отсутствии планов проводить массовые мероприятия на Новый год
Массовые новогодние мероприятия в Донецке не планируются из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, сообщают «РИА Новости».
«Так сложилось, что традиционно в Донбассе противник во время этой войны, которая идет уже с 2014 г. здесь, противник на каждый праздник готовит неприятные сюрпризы. Каждый праздник, особенно это большие праздники — Рождество, Новый год — не обходились без обстрелов, без усиленных обстрелов», — заявил Гагин.
Советник врио главы ДНР призвал жителей республики быть особенно осторожными и праздновать Новый год с соблюдением мер безопасности.
Территория ДНР подвергается обстрелам со стороны украинских войск регулярно. За прошедшие сутки, как сообщил штаб территориальной обороны республики, четыре человека получили ранения.
15 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины обстреливают Донецк хаотично, зная, что удары приходятся по жилым домам и детским садам, что ведет к жертвам среди гражданского населения.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.