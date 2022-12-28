Орешкин допустил «позитивный импульс» для экономики от роста денежной массы

По мнению помощника президента, «шаг за шагом» накопленный объем средств будет идти в экономику, в частности, через рост зарплат и инвестиции. В связи с этим Орешкин ожидает «хороший позитивный импульс» в экономике в 2023 г. В то же время, отметил он, этот тренд будет «робким» и полностью не сможет пересилить волатильность в экономике.