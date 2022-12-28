Газета
Экономика

Орешкин допустил «позитивный импульс» для экономики от роста денежной массы

Ведомости

Темпы роста российской экономики в 2023 г. могут значительно ускориться. Это связано с накопленным объемом денежной массы, потенциал которого пока не реализован. Такое заявление сделал в интервью РБК помощник президента Максим Орешкин.

«Есть предпосылки к тому, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться. Что имеется в виду? У нас довольно большой сейчас нереализованный потенциал роста денежной массы», — сказал он.

Орешкин уточнил, что с начала 2022 г. объем денежной массы вырос примерно на 13 трлн руб. — на 20%. В том числе, добавил он, прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий составил 8 трлн руб. 

Ранее по теме: Падение инфляции, отказ от доллара и потолки цен: что ждет экономику в 2023 году

По мнению помощника президента, «шаг за шагом» накопленный объем средств будет идти в экономику, в частности, через рост зарплат и инвестиции. В связи с этим Орешкин ожидает «хороший позитивный импульс» в экономике в 2023 г. В то же время, отметил он, этот тренд будет «робким» и полностью не сможет пересилить волатильность в экономике.

Накануне, 27 декабря, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что 2023 год пройдет для российской экономики легче, чем 2022-й. Он отметил, что правительство не видит каких-либо «фатальных проблем». По его словам, спад экономики в 2023 г. составит «около нуля», несмотря на официальный прогноз чуть меньше 1%.

22 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин также отметил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год. По его словам, падение ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,5%, хотя еще весной российской экономике прогнозировали «крах в 20%».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных