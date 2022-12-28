Орешкин допустил «позитивный импульс» для экономики от роста денежной массы
Темпы роста российской экономики в 2023 г. могут значительно ускориться. Это связано с накопленным объемом денежной массы, потенциал которого пока не реализован. Такое заявление сделал в интервью РБК помощник президента Максим Орешкин.
«Есть предпосылки к тому, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться. Что имеется в виду? У нас довольно большой сейчас нереализованный потенциал роста денежной массы», — сказал он.
Орешкин уточнил, что с начала 2022 г. объем денежной массы вырос примерно на 13 трлн руб. — на 20%. В том числе, добавил он, прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий составил 8 трлн руб.
По мнению помощника президента, «шаг за шагом» накопленный объем средств будет идти в экономику, в частности, через рост зарплат и инвестиции. В связи с этим Орешкин ожидает «хороший позитивный импульс» в экономике в 2023 г. В то же время, отметил он, этот тренд будет «робким» и полностью не сможет пересилить волатильность в экономике.
Накануне, 27 декабря, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что 2023 год пройдет для российской экономики легче, чем 2022-й. Он отметил, что правительство не видит каких-либо «фатальных проблем». По его словам, спад экономики в 2023 г. составит «около нуля», несмотря на официальный прогноз чуть меньше 1%.
22 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин также отметил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год. По его словам, падение ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,5%, хотя еще весной российской экономике прогнозировали «крах в 20%».