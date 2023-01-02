В Совфеде разработали проект о внедрении альтернативных видов газа в регионах

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов к 1 сентября 2022 г. изучить внедрение альтернативных источников энергии в ряде субъектов страны вместо природного газа. Правительство и высшие должностные лица субъектов представят «предложения о мерах, направленных на расширение использования в субъектах Российской Федерации <...> альтернативных экологичных источников энергии (с учетом их экономической эффективности) вместо природного газа, транспортируемого с помощью Единой системы газоснабжения», отметили в пресс-службе Кремля. До этого Путин рекомендовал администрациям субъектов разработать региональные топливно-энергетические балансы (ТЭБ) — структуру потребления по видам источников энергии, позволяющую определить потребность каждой территории в газе.