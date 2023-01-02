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В Совфеде разработали проект о внедрении альтернативных видов газа в регионах

Ведомости

В Совете Федерации направили на рассмотрение в правительство законопроект об использовании альтернативных видов газа в целях более эффективной газификации российских регионов. Документ разработал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть копия проекта.

Как следует из пояснительной записки, проект разработали в целях реализации перечня поручений президента «по развитию альтернативных экологичных источников энергии, плана мероприятий по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ». Кроме того, законопроект направлен на расширение внутреннего рынка газа, осуществление гарантированных поставок на внутренний рынок сжиженных углеводородных газов, СПГ, компримированного природного газа для удовлетворения коммунально-бытовых потребностей населения.

По словам Кутепова, в действующем законодательстве прописан порядок поставки и использования «исключительно природного газа» в целях газоснабжения населения и предприятий, а порядок использования альтернативных видов газа не определен. В регионах, где есть проблемы с газораспределительными сетями, газификация с использованием природного газа экономически нецелесообразна, считают в Совфеде.

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«Данная задача может быть решена эффективнее при значительной экономии федерального и местных бюджетов путем использования альтернативных источников энергии в виде сжиженных углеводородных газов, сжиженного природного газа, компримированного природного газа», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается ввести госрегулирование платы за технологическое присоединение к единой системе цифрового учета газовых баллонов, сосудов под давлением, используемых для оборудования транспорта с газовым топливом, а также перевозку, хранение и доставку газов до конечных потребителей. 

«Придание сжиженному углеводородному газу, сжиженному природному газу и компримированному природному газу на законодательном уровне статуса, равного природному трубопроводному газу, позволит включить указанные виды газа в программы социальной догазификации, обеспечить паритет цены для конечных потребителей на уровне цены природного газа, значительно увеличить объемы потребления газа на внутреннем рынке», — пояснил Кутепов.

В России производство сжиженного углеводородного газа составляет около 16 млн т, при этом для нужд населения используется только 3-4%. В перспективе объем его потребления в коммунальных целях можно довести до 4-5 млн т, следует из пояснительной записки. 

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов к 1 сентября 2022 г. изучить внедрение альтернативных источников энергии в ряде субъектов страны вместо природного газа. Правительство и высшие должностные лица субъектов представят «предложения о мерах, направленных на расширение использования в субъектах Российской Федерации <...> альтернативных экологичных источников энергии (с учетом их экономической эффективности) вместо природного газа, транспортируемого с помощью Единой системы газоснабжения», отметили в пресс-службе Кремля. До этого Путин рекомендовал администрациям субъектов разработать региональные топливно-энергетические балансы (ТЭБ) — структуру потребления по видам источников энергии, позволяющую определить потребность каждой территории в газе. 

Вице-премьер Александр Новак говорил, что в семи субъектах РФ пока еще нет сетевого природного газа. «Как раз топливно-энергетические балансы должны нам дать ответ о возможности проведения газификации этих регионов либо использовании альтернативных источников, например таких, как увеличение доли возобновляемых источников энергии, малой атомной генерации, использование чистых угольных технологий, сжиженного природного газа или такого варианта, как электрификация котельных», — пояснил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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