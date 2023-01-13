Запуск первого энергоблока БелАЭС позволил Белоруссии заместить 3 млрд куб. м газа
Подключение первого энергоблока БелАЭС в ноябре 2020 г. позволило заместить около 3 млрд. куб. м газа, сообщило минэнерго Белоруссии.
«С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока станции (3 ноября 2020 г.) выработано более 11 млрд кВт\ч электроэнергии, что позволило заместить порядка 3 млрд куб. м природного газа», – говорится в сообщении.
Запуск второго энергоблока позволит увеличить выработку до 18,5 млрд кВт\ч в год. Этого хватит для обеспечения около 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии.
«Атомная станция... это не только гарант энергетической безопасности Беларуси в горизонте ближайших десятилетий, но и вклад страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата», – заявил глава ведомства Виктор Каранкевич.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.