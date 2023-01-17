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Экономика

Греция увеличила в два раза импорт товаров из России после введения санкций

Ведомости

Импорт товаров Грецией из России с января по ноябрь прошлого года вырос в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., передает статистическая служба страны Elstat.

«За период с января по ноябрь 2022 г. стоимость импорта Греции из России составила 8 465,7 млн евро, зафиксирован рост на 125,3% по сравнению с периодом январь - ноябрь 2021 г., когда он составил 3 757,4 млн евро», — говорится в отчете.

В свою очередь стоимость экспорта Греции в Россию за период январь - ноябрь 2022 г. составила 148,1 млн евро, что означает снижение на 18,8% по сравнению с январем - ноябрем 2021 г. За весь 2021 г. общая стоимость импорта Греции из России составила 4,302 млрд евро – примерно вдвое меньше, чем за 11 месяцев 2022 г.

На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.

16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектора России.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен принять десятый пакет санкций в отношении России, он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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