Греция увеличила в два раза импорт товаров из России после введения санкций
Импорт товаров Грецией из России с января по ноябрь прошлого года вырос в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., передает статистическая служба страны Elstat.
«За период с января по ноябрь 2022 г. стоимость импорта Греции из России составила 8 465,7 млн евро, зафиксирован рост на 125,3% по сравнению с периодом январь - ноябрь 2021 г., когда он составил 3 757,4 млн евро», — говорится в отчете.
В свою очередь стоимость экспорта Греции в Россию за период январь - ноябрь 2022 г. составила 148,1 млн евро, что означает снижение на 18,8% по сравнению с январем - ноябрем 2021 г. За весь 2021 г. общая стоимость импорта Греции из России составила 4,302 млрд евро – примерно вдвое меньше, чем за 11 месяцев 2022 г.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.
16 декабря 2022 г. ЕС принял девятый пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектора России.
Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен принять десятый пакет санкций в отношении России, он будет направлен на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов.