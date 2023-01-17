Греция увеличила в два раза импорт товаров из России после введения санкций

В свою очередь стоимость экспорта Греции в Россию за период январь - ноябрь 2022 г. составила 148,1 млн евро, что означает снижение на 18,8% по сравнению с январем - ноябрем 2021 г. За весь 2021 г. общая стоимость импорта Греции из России составила 4,302 млрд евро – примерно вдвое меньше, чем за 11 месяцев 2022 г.