Bloomberg: российская нефть смешивается в Сингапуре и реэкспортируется
Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет, что свидетельствует о том, что поток российского топлива смешивается и реэкспортируется по всему миру, передает агентство Bloomberg.
По словам представителя оператора резервуаров и консультанта трейдеров, места в резервуарах в Сингапуре распродаются из-за роста интереса и прибыли от смешивания поставок дешевого топлива из России с поставками из других источников. По их словам, этот процесс может помочь скрыть происхождение грузов.
Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя финансовым учреждениям, базирующимся на островном государстве, запрещено финансировать российские товары и компании или иметь с ними дело.
Данные отслеживания судов компанией Vortexa Ltd. показали, что сингапурские терминалы в декабре 2022 г. приняли более чем в два раза больше российской нафты и мазута по сравнению с прошлым годом. Сингапур получил 2,6 млн баррелей нафты, что почти в 40 раз больше объема, полученного годом ранее.
Российская нефть, поступающая в резервуары Сингапура, вероятно, будет реэкспортирована на рынки Северо-Восточной Азии, считает глобальный руководитель отдела сжиженного природного газа в отраслевом консультанте FGE Армаан Ашраф. Вполне вероятно, что такие центры, как Сингапур и Фуджейра, продолжат играть определенную роль в ребрендинге этих бочек для распространения в соответствующих регионах, добавил он.
3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
Минфин также сообщал, что российский бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов.