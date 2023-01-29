В Кремле опровергли получение Путиным искаженных данных об экономике

Принятие поправок в Госдуме объясняли необходимостью «оградить [от санкций] участников процесса, которые сегодня ищут новые логистические цепочки, предпринимают усилия для восполнения возможного товарного дефицита в России». По ст. 13.14 КоАПа за разглашение информации с ограниченным доступом, к которой относятся и контрсанкционные данные, гражданам грозит штраф в размере от 5000 до 10 000 руб., а юрлицам – от 100 000 до 200 000 руб.