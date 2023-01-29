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Экономика

В Кремле опровергли получение Путиным искаженных данных об экономике

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин регулярно получает доклады о состоянии российской экономики, утверждения о том, что информация в них искажена, неверны, заявил Financial Times пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, у него заседания экономического кабинета практически каждую неделю», — сказал Песков.

Как утверждают авторы статьи со ссылкой на источники, среди российских политиков идут обсуждения о возможности рассекречивания большего количества данных. В частности, к этому якобы призывает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. К секретным данным, пишет FT, относится информация о резервах иностранной валюты и показатели экспорта. 

«Непрозрачность статистики создает проблемы даже для тех, кто находится внутри системы», — сказал газете сотрудник российского ЦБ. 

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Песков при этом заявил, что против Москвы ведется «гибридная война, в том числе и экономическая», поэтому естественно, что какие-то данные засекречены. 

«Каждый, кому нужно знать, каждый, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее», – заявили в Кремле.

Госдума 6 июля 2022 г. приняла правительственный закон, который вводит понятие контрсанкционной информации и ограничивает ее распространение среди неопределенного круга лиц с использованием СМИ или интернета. Под такой информацией подразумеваются сведения об уже совершенных или только планируемых сделках любых лиц, участвующих во внешнеторговой деятельности РФ, распространение которых может привести к введению санкций, влияющих на российский рынок.

Принятие поправок в Госдуме объясняли необходимостью «оградить [от санкций] участников процесса, которые сегодня ищут новые логистические цепочки, предпринимают усилия для восполнения возможного товарного дефицита в России». По ст. 13.14 КоАПа за разглашение информации с ограниченным доступом, к которой относятся и контрсанкционные данные, гражданам грозит штраф в размере от 5000 до 10 000 руб., а юрлицам – от 100 000 до 200 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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