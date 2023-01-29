В Кремле опровергли получение Путиным искаженных данных об экономике
Президент РФ Владимир Путин регулярно получает доклады о состоянии российской экономики, утверждения о том, что информация в них искажена, неверны, заявил Financial Times пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, у него заседания экономического кабинета практически каждую неделю», — сказал Песков.
Как утверждают авторы статьи со ссылкой на источники, среди российских политиков идут обсуждения о возможности рассекречивания большего количества данных. В частности, к этому якобы призывает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. К секретным данным, пишет FT, относится информация о резервах иностранной валюты и показатели экспорта.
«Непрозрачность статистики создает проблемы даже для тех, кто находится внутри системы», — сказал газете сотрудник российского ЦБ.
Песков при этом заявил, что против Москвы ведется «гибридная война, в том числе и экономическая», поэтому естественно, что какие-то данные засекречены.
«Каждый, кому нужно знать, каждый, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее», – заявили в Кремле.
Госдума 6 июля 2022 г. приняла правительственный закон, который вводит понятие контрсанкционной информации и ограничивает ее распространение среди неопределенного круга лиц с использованием СМИ или интернета. Под такой информацией подразумеваются сведения об уже совершенных или только планируемых сделках любых лиц, участвующих во внешнеторговой деятельности РФ, распространение которых может привести к введению санкций, влияющих на российский рынок.
Принятие поправок в Госдуме объясняли необходимостью «оградить [от санкций] участников процесса, которые сегодня ищут новые логистические цепочки, предпринимают усилия для восполнения возможного товарного дефицита в России». По ст. 13.14 КоАПа за разглашение информации с ограниченным доступом, к которой относятся и контрсанкционные данные, гражданам грозит штраф в размере от 5000 до 10 000 руб., а юрлицам – от 100 000 до 200 000 руб.