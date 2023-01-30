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Узбекистан приступил к импорту бензина АИ-80 из России

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Узбекистан начал импортировать бензин АИ-80 из России, пишут «РИА Новости» со ссылкой на узбекскую компанию «Узбекнефтегаз».

«Мы начали импорт бензина АИ-80 из России. В выходные началась его реализация на внутреннем рынке», – сообщил представитель «Узбекнефтегаза».

По его словам, бензин поставляется на 69 автозаправок компании по всему Узбекистану. В числе поставщиков «Татнефть», «Газпромнефть» и ряд частных структур. Вследствие резких холодов и ограничений работы автомобильных газовых заправок повысился спрос на АИ-80. Из-за этого, как пояснили в компании, «Узбекнефтегаз» начал импортировать бензин.

Как отмечает агентство, в Узбекистане с 2018 г. по причине снижения поставок газа зимой начали вводить временные ограничения работы газозаправок с целью обеспечить стабильные поставки энергоресурса населению, школам, больницам, крупным электростанциям, дошкольным учреждениям.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов страны составляет примерно 10 млн т, которые сейчас не полностью загружены, пишет агентство. За последние несколько лет в Узбекистане регулярно возникала острая нехватка бензина, а также других видов нефтепродуктов. Добыча нефти в стране за 2022 г. увеличилась на 1,8% и составила 787 800 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных