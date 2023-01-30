Узбекистан приступил к импорту бензина АИ-80 из России

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов страны составляет примерно 10 млн т, которые сейчас не полностью загружены, пишет агентство. За последние несколько лет в Узбекистане регулярно возникала острая нехватка бензина, а также других видов нефтепродуктов. Добыча нефти в стране за 2022 г. увеличилась на 1,8% и составила 787 800 т.