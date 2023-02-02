Правительство разрешило Сербии платить России по кредитам в рублях
Правительство разрешило Сербии платить России по ряду кредитов в рублях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о двух кредитах, выданных в 2013 г., о кредите, выданном в 2019 г. и о соглашении об урегулировании задолженности Сербии перед РФ по обязательствам Югославии, заключенном в 2021 г. Отмечается, что решение принято для развития и укрепления дружественных отношений между странами.
В декабре 2022 г. президент Сербии заявил, что Белград может ввести антироссийские санкции только в том случае, если его интересы окажутся под угрозой. По его словам, за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по санкциям против России.
С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже девять пакетов санкций. Последний в текущем году был официально утвержден в середине декабря. Тогда Вучич заявил, что страны Запада оказывают на Сербию давление, чтобы та присоединилась к санкциям, однако Белград продолжит отказываться от такого шага.