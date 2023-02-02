Правительство разрешило Сербии платить России по кредитам в рублях

В декабре 2022 г. президент Сербии заявил, что Белград может ввести антироссийские санкции только в том случае, если его интересы окажутся под угрозой. По его словам, за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по санкциям против России.