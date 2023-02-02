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Правительство разрешило Сербии платить России по кредитам в рублях

Ведомости

Правительство разрешило Сербии платить России по ряду кредитов в рублях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о двух кредитах, выданных в 2013 г., о кредите, выданном в 2019 г. и о соглашении об урегулировании задолженности Сербии перед РФ по обязательствам Югославии, заключенном в 2021 г. Отмечается, что решение принято для развития и укрепления дружественных отношений между странами.

В декабре 2022 г. президент Сербии заявил, что Белград может ввести антироссийские санкции только в том случае, если его интересы окажутся под угрозой. По его словам, за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по санкциям против России.

С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже девять пакетов санкций. Последний в текущем году был официально утвержден в середине декабря. Тогда Вучич заявил, что страны Запада оказывают на Сербию давление, чтобы та присоединилась к санкциям, однако Белград продолжит отказываться от такого шага.

Ранее по теме: Вучич рассказал об угрозах для Сербии в случае отказа от диалога с Приштиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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