Бывшая дочка Сбербанка в Казахстане в марте выйдет из-под санкций США
Казахстанский банк Bereke Bank, который раньше был дочерней компанией Сбербанка, ожидает выхода из-под американских санкций в марте 2023 г. Об этом сообщила руководитель пресс-службы финансовой организации Нургуль Салыкжанова, передает ТАСС.
«Мы ожидаем, что действительно в марте это все произойдет, ждем», – сказала она.
Ранее о том, что Bereke Bank может выйти из-под санкций, сообщала газета The Wall Street Journal. По ее информации, Минфин США принял решение снять санкции с кредитной организации после того, как она была продана казахстанскому холдингу «Байтерек». Ожидается, что санкции будут сняты 6 марта.
Уточняется, что «Байтерек» закрыл сделку по покупке 99% банка в начале сентября 2022 г. 10 декабря пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщила о том, что Bereke Bank готовится к выходу из-под американских санкций.
Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. был добавлен в санкционный список. Американские банки не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка, это же касается и его иностранных «дочек». На момент вступления санкций в силу Bereke Bank принадлежал Сбербанку.