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Финансы

Бывшая дочка Сбербанка в Казахстане в марте выйдет из-под санкций США

Ведомости

Казахстанский банк Bereke Bank, который раньше был дочерней компанией Сбербанка, ожидает выхода из-под американских санкций в марте 2023 г. Об этом сообщила руководитель пресс-службы финансовой организации Нургуль Салыкжанова, передает ТАСС. 

«Мы ожидаем, что действительно в марте это все произойдет, ждем», – сказала она. 

Ранее о том, что Bereke Bank может выйти из-под санкций, сообщала газета The Wall Street Journal. По ее информации, Минфин США принял решение снять санкции с кредитной организации после того, как она была продана казахстанскому холдингу «Байтерек». Ожидается, что санкции будут сняты 6 марта. 

Уточняется, что «Байтерек» закрыл сделку по покупке 99% банка в начале сентября 2022 г. 10 декабря пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщила о том, что Bereke Bank готовится к выходу из-под американских санкций. 

Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. был добавлен в санкционный список. Американские банки не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка, это же касается и его иностранных «дочек». На момент вступления санкций в силу Bereke Bank принадлежал Сбербанку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных