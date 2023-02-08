Бывшая дочка Сбербанка в Казахстане в марте выйдет из-под санкций США

Ранее о том, что Bereke Bank может выйти из-под санкций, сообщала газета The Wall Street Journal. По ее информации, Минфин США принял решение снять санкции с кредитной организации после того, как она была продана казахстанскому холдингу «Байтерек». Ожидается, что санкции будут сняты 6 марта.