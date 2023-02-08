Новак заявил о востребованности российских нефтепродуктов в Европе
Исключение ЕС двух видов нефтепродуктов из введенного потолка цен показывает, что российские нефть и нефтепродукты остаются востребованными в Европе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.
7 февраля Еврокомиссия опубликовала разъяснения, в которых отмечается, что потолок цен и эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России, введенные ранее ЕС, не будут распространяться на нефтепродукты, произведенные за рубежом из российской нефти. Кроме того, потолок цен не будет также действовать в отношении нефтепродуктов, которые были смешаны с нефтепродуктами из России, что привело к появлению товара с другим таможенным кодом.
«Вчера вышли еще одни изменения в регламент Евросоюза, исключения. Еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты и нефть в Европе востребованы», – приводит его слова «РИА Новости».
По оценке Новака, этим решением европейские политики показали, что их действия не поддаются никакой логике: сначала они принимают сиюминутные решения, а потом думают, «как выкрутиться из этой ситуации». Введенные исключения, считает вице-премьер, являются, по сути, легализацией серых схем, «которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков».
Ранее страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюз (ЕС) установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
5 декабря, одновременно с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, начал действовать потолок цен на нее. Он был установлен на уровне $60/барр. Уже в этом году этот уровень может быть пересмотрен – «новый потолок» в таком случае будет хотя бы на 5% ниже экспортной цены российской нефти за прошедший период, сообщалось в официальном журнале ЕС 4 декабря.