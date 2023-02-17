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Экономика

Миллер: у России будет много газа в течение долгих десятилетий

Ведомости

У России большие запасы газа, которых хватит на долгие десятилетия, заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии с участием президента Владимира Путина по случаю 30-летия российской энергетической компании.

«Газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий, и залогом тому является крупнейшая в мире ресурсная база», – сказал он.

Миллер пояснил, что флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце – Бованенковское месторождение. Он добавил, что «Газпром» является одним из лидеров мирового энергетического рынка и крупнейшей компанией страны. За прошедшие годы, отметил Миллер, «Газпром» накопил бесценный опыт работы в Арктике, благодаря чему России теперь там «равных нет».

Путин, в свою очередь, указал на то, что газ «был и еще очень-очень долго будет ценнейшим ресурсом, спрос на который будет только расти». В ближайшие 20 лет спрос на него вырастет не менее чем на 20%, добавил президент.

Ранее «Газпром» утвердил инвестиционную программу в объеме 2,3 трлн руб., которая предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов, в том числе для дальнейшего развития новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.

В декабре Миллер назвал 2022 год «очень-очень непростым», отметив, что падение мирового спроса на газ составило, по предварительным оценкам, 65 млрд куб. м, причем 55 млрд куб. м из них приходятся на 27 стран Европы.

Ранее по теме: Миллер заявил о снижении поставок газа в дальнее зарубежье до 100 млрд кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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