Миллер: у России будет много газа в течение долгих десятилетий
У России большие запасы газа, которых хватит на долгие десятилетия, заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии с участием президента Владимира Путина по случаю 30-летия российской энергетической компании.
«Газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий, и залогом тому является крупнейшая в мире ресурсная база», – сказал он.
Миллер пояснил, что флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце – Бованенковское месторождение. Он добавил, что «Газпром» является одним из лидеров мирового энергетического рынка и крупнейшей компанией страны. За прошедшие годы, отметил Миллер, «Газпром» накопил бесценный опыт работы в Арктике, благодаря чему России теперь там «равных нет».
Путин, в свою очередь, указал на то, что газ «был и еще очень-очень долго будет ценнейшим ресурсом, спрос на который будет только расти». В ближайшие 20 лет спрос на него вырастет не менее чем на 20%, добавил президент.
Ранее «Газпром» утвердил инвестиционную программу в объеме 2,3 трлн руб., которая предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов, в том числе для дальнейшего развития новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.
В декабре Миллер назвал 2022 год «очень-очень непростым», отметив, что падение мирового спроса на газ составило, по предварительным оценкам, 65 млрд куб. м, причем 55 млрд куб. м из них приходятся на 27 стран Европы.