Соцфонд начнет назначение пенсий и соцвыплат в новых регионах с 1 марта
Социальный фонд России начнет предоставлять федеральные меры поддержки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 1 марта, сообщает пресс-служба Минтруда.
«Уже сейчас граждане могут обращаться в отделения фонда за консультациями, начинать подготовку необходимых документов. С 1 марта Социальный фонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях», – сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова приводит пресс-служба ведомства.
С марта жители новых регионов также смогут получать выплаты по обязательному соцстрахованию. В частности, пособия по беременности и родам, временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. Для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения областей в состав РФ.
17 февраля президент РФ Владимир Путин подписал законы об особенностях пенсионного обеспечения, соцстрахования и предоставления мер соцподдержки для граждан, проживающих в новых субъектах. Документ устанавливает переходный период до 2027 г.
В декабре прошлого года президент заявил, что присоединенные регионы нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов. Тогда же Путин подчеркнул, что в субъектах, как и в других регионах страны, появятся стандарты соцобеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий.
30 сентября 2022 г. президент страны и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ. По словам Путина, после подписания документа жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда».