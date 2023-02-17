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Экономика

Соцфонд начнет назначение пенсий и соцвыплат в новых регионах с 1 марта

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Социальный фонд России начнет предоставлять федеральные меры поддержки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 1 марта, сообщает пресс-служба Минтруда.

«Уже сейчас граждане могут обращаться в отделения фонда за консультациями, начинать подготовку необходимых документов. С 1 марта Социальный фонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях», – сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

С марта жители новых регионов также смогут получать выплаты по обязательному соцстрахованию. В частности, пособия по беременности и родам, временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. Для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения областей в состав РФ.

17 февраля президент РФ Владимир Путин подписал законы об особенностях пенсионного обеспечения, соцстрахования и предоставления мер соцподдержки для граждан, проживающих в новых субъектах. Документ устанавливает переходный период до 2027 г.

В декабре прошлого года президент заявил, что присоединенные регионы нужно вывести на всероссийские показатели к 2030 г. Тогда Путин поручил правительству в течение I квартала этого года подготовить программу развития новых регионов. Тогда же Путин подчеркнул, что в субъектах, как и в других регионах страны, появятся стандарты соцобеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий.

30 сентября 2022 г. президент страны и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ. По словам Путина, после подписания документа жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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