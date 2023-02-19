Минэкономразвития: стратегию низкоуглеродного развития пересмотрят с учетом санкций

Введение санкций потребует пересмотреть планы по снижению выбросов, так как декарбонизация во многом зависит от импортного оборудования и технологий, в том числе из недружественных стран, поставки которых в Россию ограничены, пояснил «Ведомостям» автор исследования. Зависимость от импортного оборудования и технологий, необходимых для декарбонизации, в нефтяном секторе составляет 55%, в угольной отрасли – 45%, в электроэнергетике – 31%, оценили эксперты. План реализации стратегии низкоуглеродного развития будет корректироваться с учетом санкций и новых реалий, отметил представитель Минэкономразвития. При этом цели по достижению углеродной нейтральности, обозначенные президентом, сохраняются, добавил он.