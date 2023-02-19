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Экономика

Минэкономразвития: стратегию низкоуглеродного развития пересмотрят с учетом санкций

Ведомости

Отсрочка принятия плана стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 г. связана с его пересмотром с учетом антироссийских санкций, Москва рассчитывает привлекать китайских и арабских инвесторов, заявил РБК первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

«На международной арене мы заявляли, что ограничение доступа к низкоуглеродным технологиям контрпродуктивно. И сейчас совместно с отраслевыми министерствами прорабатываем включение мероприятий по ограничению воздействия санкций на отечественный энергопереход», — сказал Торосов.

Задачей властей чиновник назвал переход от западных инвестиций к собственным финансовым институтам и инвестициям из дружественных стран. По его словам, речь идет о привлечении китайских и арабских инвесторов, а вопросы климатического сотрудничества есть в повестке межправкомиссий, в том числе с Индией и Китаем.

В ноябре 2022 г. эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в своем докладе заявили, что санкции ограничили возможности России по сокращению выбросов парниковых газов. По их мнению, Россия не сможет реализовать часть мероприятий по декарбонизации экономики из-за введенных ограничений. Эмиссия выбросов CO2 снизится к 2050 г. до 1,119 млрд т вместо запланированных стратегическими документами 630 млн т CO2. Таким образом, потенциал России по сокращению выбросов парниковых газов сократится примерно вдвое.

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Введение санкций потребует пересмотреть планы по снижению выбросов, так как декарбонизация во многом зависит от импортного оборудования и технологий, в том числе из недружественных стран, поставки которых в Россию ограничены, пояснил «Ведомостям» автор исследования. Зависимость от импортного оборудования и технологий, необходимых для декарбонизации, в нефтяном секторе составляет 55%, в угольной отрасли – 45%, в электроэнергетике – 31%, оценили эксперты. План реализации стратегии низкоуглеродного развития будет корректироваться с учетом санкций и новых реалий, отметил представитель Минэкономразвития. При этом цели по достижению углеродной нейтральности, обозначенные президентом, сохраняются, добавил он.

Аналитики Школы управления «Сколково» также пришли к выводу, что вынужденное изменение логистических цепочек после введения антироссийских санкций привело к росту выбросов парниковых газов при доставке грузов, писали в сентябре «Ведомости». Эксперты указывали, что закрытие воздушного пространства ряда зарубежных стран для российских авиакомпаний и российского – для воздушных судов из недружественных государств, а также задержки поставок грузов и отказ от российского транзита «вносят масштабный вклад негативных климатических эффектов» не только для России, но и для всего мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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