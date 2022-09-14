Антироссийские санкции привели к резкому росту выбросов парниковых газов

Эксперты указывают, что закрытие воздушного пространства ряда зарубежных стран для российских авиакомпаний и российского – для воздушных судов из недружественных государств, а также задержки поставок грузов и отказ от российского транзита «вносят масштабный вклад негативных климатических эффектов» не только для России, но и для всего мира.