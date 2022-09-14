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Антироссийские санкции привели к резкому росту выбросов парниковых газов

При сохранении текущего тренда к 2050 г. эмиссия СО2 в отрасли вырастет на 22%
Ксения Потаева Александр Волобуев
Авторы исследования обращают внимание на то, что растет протяженность контейнерного транзита из Китая в Европу / Zuma / ТАСС

Вынужденное изменение логистических цепочек после введения антироссийских санкций в 2022 г. привело к росту выбросов парниковых газов при доставке грузов. К таким выводам приходят аналитики Школы управления «Сколково» в сентябрьском исследовании «Декарбонизация магистральной логистики» (есть у «Ведомостей»).

Эксперты указывают, что закрытие воздушного пространства ряда зарубежных стран для российских авиакомпаний и российского – для воздушных судов из недружественных государств, а также задержки поставок грузов и отказ от российского транзита «вносят масштабный вклад негативных климатических эффектов» не только для России, но и для всего мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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