Антироссийские санкции привели к резкому росту выбросов парниковых газов

Антироссийские санкции привели к резкому росту выбросов парниковых газовПри сохранении текущего тренда к 2050 г. эмиссия СО2 в отрасли вырастет на 22%
Вынужденное изменение логистических цепочек после введения антироссийских санкций в 2022 г. привело к росту выбросов парниковых газов при доставке грузов. К таким выводам приходят аналитики Школы управления «Сколково» в сентябрьском исследовании «Декарбонизация магистральной логистики» (есть у «Ведомостей»).
Эксперты указывают, что закрытие воздушного пространства ряда зарубежных стран для российских авиакомпаний и российского – для воздушных судов из недружественных государств, а также задержки поставок грузов и отказ от российского транзита «вносят масштабный вклад негативных климатических эффектов» не только для России, но и для всего мира.
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