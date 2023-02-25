Bild: Россия оставалась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ в прошлом году
Россия в 2022 г. оставалась для Германии крупнейшим поставщиком угля, несмотря на введенные против Москвы санкции. Об этом со ссылкой на данные германского союза импортеров угля пишет газета Bild.
По данным, которые приводит издание, закупки угля Германием по итогам прошлого года превысили закупки 2021 г. на 8%, в страну было поставлено 44,4 млн т угля. В частности, на 278% до 3,9 млн т выросли поставки из ЮАР, на 210% до 7,2 млн т – из Колумбии. Помимо этого Австралия и США экспортировали в Германию 6,3 и 9,4 млн т угля соответственно.
Российский экспорт угля в ФРГ в 2022 г. сократился, однако страна оставалась для Берлина крупнейшим поставщиком этого сырья, указывает Bild.
«Несмотря на войну и санкции, в Германию пришло 13 млн т — падение составило 37%», – говорится в материале.
В начале апреля 2022 г. Евросоюз включил в пятый пакет санкций из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля, запрет действует с 10 августа. В результате российские угольные компании перестраивали логистику, чтобы перенаправлять значительные объемы, от которых отказались европейцы, на азиатский рынок.
В преддверии эмбарго на импорт угля из РФ страны ЕС увеличили его поставки. В марте – мае 2022 г. блок закупил угля на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки составили 29,4 млн т, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных UN Comtrade. В денежном выражении поставки в марте – мае выросли в 3,9 раза до $9,3 млрд. По данным UN Comtrade, основными импортерами угля были Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды.
По данным Минэнерго РФ, экспорт угля из России в 2021 г. составил 223 млн т (+5,7% к 2020 г.). По итогам 2022 г. экспорт упал на 7%, сообщал 11 января вице-премьер Александр Новак. То есть поставки угля за рубеж за прошлый год составили около 207 млн т.