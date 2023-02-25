Bild: Россия оставалась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ в прошлом году

По данным, которые приводит издание, закупки угля Германием по итогам прошлого года превысили закупки 2021 г. на 8%, в страну было поставлено 44,4 млн т угля. В частности, на 278% до 3,9 млн т выросли поставки из ЮАР, на 210% до 7,2 млн т – из Колумбии. Помимо этого Австралия и США экспортировали в Германию 6,3 и 9,4 млн т угля соответственно.