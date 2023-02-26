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Экономика

WSJ: Северная Африка «ненасытно» скупает российские нефтепродукты

Ведомости

Страны Северной Африки стали «ненасытными» покупателями российских нефтепродуктов после того, как Москва оказалась отрезана от европейского рынка, это торговое сотрудничество стало «спасательным кругом» для РФ, сообщила газета The Wall Street Journal.

На долю европейских стран, напоминает WSJ, приходилось 60% российского экспорта нефтепродуктов, однако этой зимой в силу вступили новые ограничения: в феврале вместе с ограничением цен начал действовать запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, а в декабре было введено эмбарго на поставки сырой нефти. Санкции сработали и вынудили Москву перенаправить экспорт из Европы на альтернативные рынки, говорится в материале.

В частности, в Марокко импорт российского дизельного топлива, который составлял около 600 000 баррелей за весь 2021 г., в январе вырос до 2 млн баррелей. По данным Kpler, которые приводит издание, в феврале ожидается поступление в страну как минимум еще 1,2 млн баррелей. Аналогичная ситуация, как отмечается, складывается в Алжире и Египте.

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Помимо этого, «поглощать» российские поставки начал Тунис, который использует нефтепродукты для производства химикатов и пластмасс. В январе страна приняла 2,8 млн баррелей сырья, а в феврале, как ожидается, импортирует еще 3,1 млн баррелей.

«Увеличение импорта в Тунис и Марокко совпало с ростом их собственного экспорта нефтепродуктов, что вызвало опасения, что российские грузы смешиваются с другими нефтепродуктами и реэкспортируются. Этот процесс скрывает окончательное происхождение продуктов и усложняет усилия Запада по удалению российского ископаемого топлива из своей экономики», – говорится в материале.

По мнению аналитиков Kpler, в результате часть российской продукции вернется в Европу. Автор статьи также отмечает, что Марокко в январе отправило на Канарские острова и в Турцию в общей сложности более 500 000 баррелей сырья, а прирост экспорта сопоставим с притоком российского дизеля в страну. Таким образом, окончательное происхождение этих грузов установить не удалось, указывает WSJ.

Автор статьи называет «относительно непродолжительным» путь российских кораблей, которые отправляются из Балтийского моря в Северную Африку, он не намного длиннее, чем «довоенные походы» в европейские порты. «Это позволяет России поддерживать низкие транспортные расходы и помогает ее ограниченному флоту танкеров не застрять в длительных рейсах в Азию или куда-либо еще», – поясняет WSJ.

Как добавляет старший вице-президент Rystad Energy Хорхе Леон, Россия вытеснила других экспортеров, которые ранее отправляли свою продукцию Северной Африке. Можно предположить, что покупатели сырья стремились заключить более выгодные сделки, поясняет он.

Газета со ссылкой на аналитиков называет главной неизвестной деталью то, насколько строго европейские государства будут соблюдать свои собственные правила на фоне поиска новых источников поставок нефти.

Россия после вступления в силу санкций находит новые рынки сбыта своих нефтепродуктов, писали ранее «Ведомости». Например, Турция в декабре – январе нарастила импорт дизеля и мазута из России до 320 000 барр./сутки (динамику он не уточнил). Из них 200 000 барр./сутки пришлось на дизтопливо, которое Турция направляет на внутренний рынок, параллельно наращивая экспорт собственного горючего.

Также Россия начала поставки нефтепродуктов в Латинскую Америку (в том числе Бразилию) и Северную Африку. В результате Марокко, Тунис и Алжир стали закупать российское топливо и в смеси «с топливом другого происхождения» поставлять его в Европу. В начале февраля 2023 г. ЕС официально разрешил использовать такую схему для импорта российских нефтепродуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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