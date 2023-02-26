WSJ: Северная Африка «ненасытно» скупает российские нефтепродукты

В частности, в Марокко импорт российского дизельного топлива, который составлял около 600 000 баррелей за весь 2021 г., в январе вырос до 2 млн баррелей. По данным Kpler, которые приводит издание, в феврале ожидается поступление в страну как минимум еще 1,2 млн баррелей. Аналогичная ситуация, как отмечается, складывается в Алжире и Египте.