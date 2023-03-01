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В Минэнерго заявили, что Россия не будет продавать нефть любой ценой ради объемов

Ведомости

Россия не намерена продавать нефть любой ценой ради объемов. Об этом заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначили президент [РФ Владимир Путин] и [вице-премьер] Александр Новак – это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак (курирует ТЭК) сообщил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 000 барр./сутки без учета газового конденсата, то есть примерно на 5% от текущего уровня. По словам чиновника, такой шаг «будет способствовать восстановлению рыночных отношений» в условиях антироссийских санкций. 

Ранее, в начале февраля, он говорил, что в январе 2023 г. добыча нефти в России сохранилась на уровне 9,8–9,9 млн барр./сутки. Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА) от 15 февраля, суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов из России в январе 2023 г. вырос почти на 300 000 барр./сутки по сравнению с уровнем декабря 2022 г. и составил 8,2 млн барр./сутки. 

Ранее по теме: Россия сохранит объемы экспорта сырой нефти в марте

После начала спецоперации России на Украине западные страны начали вводить санкции. В частности, с 5 декабря 2022 г. действует введенный странами G7 и ЕС потолок цен на нефть. Он установлен на уровне $60/барр. 5 февраля вступило в силу эмбарго на морские поставки из России. Тогда же начал действовать и потолок цен на нефтепродукты. Ограничение установлено отдельно для более дорогих нефтепродуктов (например дизельного топлива) – $100/барр. и для более дешевых (мазут) – $45/барр. После этого экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ЕС в январе 2023 г. сократился втрое до 1,3 млн барр./сутки.

В ответ на эти ограничения президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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