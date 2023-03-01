В Минэнерго заявили, что Россия не будет продавать нефть любой ценой ради объемов
Россия не намерена продавать нефть любой ценой ради объемов. Об этом заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».
«Важно понимать принципы, которые заложены в это сокращение. Их очень четко обозначили президент [РФ Владимир Путин] и [вице-премьер] Александр Новак – это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак (курирует ТЭК) сообщил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 000 барр./сутки без учета газового конденсата, то есть примерно на 5% от текущего уровня. По словам чиновника, такой шаг «будет способствовать восстановлению рыночных отношений» в условиях антироссийских санкций.
Ранее, в начале февраля, он говорил, что в январе 2023 г. добыча нефти в России сохранилась на уровне 9,8–9,9 млн барр./сутки. Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА) от 15 февраля, суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов из России в январе 2023 г. вырос почти на 300 000 барр./сутки по сравнению с уровнем декабря 2022 г. и составил 8,2 млн барр./сутки.
После начала спецоперации России на Украине западные страны начали вводить санкции. В частности, с 5 декабря 2022 г. действует введенный странами G7 и ЕС потолок цен на нефть. Он установлен на уровне $60/барр. 5 февраля вступило в силу эмбарго на морские поставки из России. Тогда же начал действовать и потолок цен на нефтепродукты. Ограничение установлено отдельно для более дорогих нефтепродуктов (например дизельного топлива) – $100/барр. и для более дешевых (мазут) – $45/барр. После этого экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ЕС в январе 2023 г. сократился втрое до 1,3 млн барр./сутки.
В ответ на эти ограничения президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.