В Минэнерго заявили, что Россия не будет продавать нефть любой ценой ради объемов

После начала спецоперации России на Украине западные страны начали вводить санкции. В частности, с 5 декабря 2022 г. действует введенный странами G7 и ЕС потолок цен на нефть. Он установлен на уровне $60/барр. 5 февраля вступило в силу эмбарго на морские поставки из России. Тогда же начал действовать и потолок цен на нефтепродукты. Ограничение установлено отдельно для более дорогих нефтепродуктов (например дизельного топлива) – $100/барр. и для более дешевых (мазут) – $45/барр. После этого экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ЕС в январе 2023 г. сократился втрое до 1,3 млн барр./сутки.