Первая партия российской нефти прибудет в Пакистан в начале апреля

О том, что Россия договорилась с Пакистаном о поставках нефти, стало известно в январе. Соответствующее соглашение будет подготовлено к апрелю, говорил тогда министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Пакистанская сторона тогда отмечала, что планирует покупать в России более 35% от общего объема импорта нефти. В 2021 г. Пакистан импортировал 8,8 млн т нефти, значит речь идет о поставках более 3 млн т российского сырья.