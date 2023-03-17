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Экономика

Первая партия российской нефти прибудет в Пакистан в начале апреля

Ведомости

Пакистан получит первую партию российской нефти в начале апреля, сообщил министр энергетики страны Мусадик Масуд Малик, передает местное издание The Express Tribune.

Министр также отметил, что «плохая политика» прежнего политического руководства страны привела к высокой инфляции, однако ситуация должна несколько стабилизироваться после начала поставок российского сырья.

О том, что Россия договорилась с Пакистаном о поставках нефти, стало известно в январе. Соответствующее соглашение будет подготовлено к апрелю, говорил тогда министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Пакистанская сторона тогда отмечала, что планирует покупать в России более 35% от общего объема импорта нефти. В 2021 г. Пакистан импортировал 8,8 млн т нефти, значит речь идет о поставках более 3 млн т российского сырья.

По данным ФТС за 2021 г. (последние доступные, данные за 2022 г., ведомство не раскрывает), Россия поставляла в Пакистан 11 600 т нефтепродуктов в год. Поставок нефти в 2020 и 2021 гг. из России в Пакистан не было.

19 января Шульгинов заявил, что Россия готова к подписанию необходимых документов по строительству газопровода «Пакистанский поток». Газопровод протяженностью более 1100 км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.

Ранее по теме: Пакистан хочет закрыть треть потребностей в нефти за счет поставок из РФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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