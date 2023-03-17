Первая партия российской нефти прибудет в Пакистан в начале апреля
Пакистан получит первую партию российской нефти в начале апреля, сообщил министр энергетики страны Мусадик Масуд Малик, передает местное издание The Express Tribune.
Министр также отметил, что «плохая политика» прежнего политического руководства страны привела к высокой инфляции, однако ситуация должна несколько стабилизироваться после начала поставок российского сырья.
О том, что Россия договорилась с Пакистаном о поставках нефти, стало известно в январе. Соответствующее соглашение будет подготовлено к апрелю, говорил тогда министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Пакистанская сторона тогда отмечала, что планирует покупать в России более 35% от общего объема импорта нефти. В 2021 г. Пакистан импортировал 8,8 млн т нефти, значит речь идет о поставках более 3 млн т российского сырья.
По данным ФТС за 2021 г. (последние доступные, данные за 2022 г., ведомство не раскрывает), Россия поставляла в Пакистан 11 600 т нефтепродуктов в год. Поставок нефти в 2020 и 2021 гг. из России в Пакистан не было.
19 января Шульгинов заявил, что Россия готова к подписанию необходимых документов по строительству газопровода «Пакистанский поток». Газопровод протяженностью более 1100 км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.