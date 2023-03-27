Число застрахованных по ДМС в России сократилось на 5 млн человек
Число россиян с полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2022 г. сократилось на 5 млн человек и составило 31,8 млн после роста на 7,9 млн в 2021 г. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.
Снижение пришлось преимущественно на корпоративных клиентов (-5,6 млн человек), в то время как со стороны физлиц спрос увеличился. При этом объем взносов по ДМС достиг 213,7 млрд руб., увеличившись за год на 6,9%. По оценке регулятора, это связано с ростом цен на медуслуги, импортные лекарства и оборудование на фоне их дефицита.
Как пояснили изданию представители страховых компаний, такая динамика в сегменте ДМС связана с уходом иностранных компаний из России, снижением покупательной способности розничных клиентов, а также с уменьшением спроса со стороны малого и среднего бизнеса.
Зарубежные компании зачастую покупали довольно дорогие программы, а пришедшие им на смену российские собственники либо отказываются от защиты, либо удешевляют полисы, отметила главный андеррайтер по личным видам страхования «Абсолют страхования» Ольга Румянцева. Новые владельцы также часто убирают опцию страхования родственников сотрудников, обратил внимание управляющий продуктами ДМС «РЕСО-Гарантия» Борис Болдырев.
Крупнейшие игроки в страховом сегменте не зафиксировали снижения числа застрахованных, отмечает издание. В «Ингосстрахе», например, за год показатель вырос на 43% до 1,2 млн человек, хотя в компании и отметили уменьшение числа сотрудников, которым работодатели предоставляют такую защиту.
В феврале был зафиксирован двукратный рост числа жалоб клиентов на страховщиков в сегменте ДМС, писал ранее «Коммерсантъ». По данным «Банки.ру», большинство таких жалоб связаны с тем, что страховщик не согласовывает медицинские услуги, покрываемые полисом. В частности, подобные жалобы опубликовали клиенты «РЕСО-Гарантии», СОГАЗа, «Альфастрахования» и др. Банк России в комментарии газете назвал «единичными» поступившие регулятору такие жалобы.
Как писали в декабре «Ведомости», Минфин предложил объединить системы ДМС и обязательного медстрахования (ОМС). Власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной (сейчас оба принципа страхования существуют параллельно). Минфин планирует, что администрированием общей системы будут заниматься страховщики, добавил собеседник во Всероссийском союзе страховщиков, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.