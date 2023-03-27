Число застрахованных по ДМС в России сократилось на 5 млн человек

Снижение пришлось преимущественно на корпоративных клиентов (-5,6 млн человек), в то время как со стороны физлиц спрос увеличился. При этом объем взносов по ДМС достиг 213,7 млрд руб., увеличившись за год на 6,9%. По оценке регулятора, это связано с ростом цен на медуслуги, импортные лекарства и оборудование на фоне их дефицита.