Кабмин увеличил квоты на экспорт минеральных удобрений
Правительство РФ решило увеличить действующие квоты на вывоз из страны минеральных удобрений на 300 000 т, сообщила пресс-служба кабмина. Данный шаг предусматривает увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры, уточнили в правительстве.
«Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся на 300 000 т. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение вступает в силу с момента опубликования. Оно будет действовать до 31 мая 2023 г. и предусматривает увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры», – указано в сообщении.
Как пояснили в правительстве, решение позволит производителям минеральных удобрений вывозить «невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка».
Совокупный объем экспортной квоты превысит 12,6 млн т, добавили в кабмине. Минпромторгу поручено распределить объему между экспортерами. Уточняется, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Южную Осетию и Абхазию.
В ноябре 2022 г. правительство увеличило экспортную квоту для производителей азотных удобрений на 750 000 т. Решение действовало до конца прошлого года. Как отмечали в кабмине, такой шаг даст возможность российским производителям удобрений отправлять дополнительные объемы на экспорт.