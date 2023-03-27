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Экономика

Кабмин увеличил квоты на экспорт минеральных удобрений

Ведомости

Правительство РФ решило увеличить действующие квоты на вывоз из страны минеральных удобрений на 300 000 т, сообщила пресс-служба кабмина. Данный шаг предусматривает увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры, уточнили в правительстве.

«Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся на 300 000 т. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение вступает в силу с момента опубликования. Оно будет действовать до 31 мая 2023 г. и предусматривает увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры», – указано в сообщении.

Как пояснили в правительстве, решение позволит производителям минеральных удобрений вывозить «невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка».

Совокупный объем экспортной квоты превысит 12,6 млн т, добавили в кабмине. Минпромторгу поручено распределить объему между экспортерами. Уточняется, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Южную Осетию и Абхазию.

В ноябре 2022 г. правительство увеличило экспортную квоту для производителей азотных удобрений на 750 000 т. Решение действовало до конца прошлого года. Как отмечали в кабмине, такой шаг даст возможность российским производителям удобрений отправлять дополнительные объемы на экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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