Кабмин увеличил квоты на экспорт минеральных удобрений

«Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся на 300 000 т. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение вступает в силу с момента опубликования. Оно будет действовать до 31 мая 2023 г. и предусматривает увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры», – указано в сообщении.