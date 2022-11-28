Правительство увеличило квоту на экспорт азотных удобрений на 750 000 тонн
Правительство увеличило экспортную квоту для производителей азотных удобрений на 750 000 т. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
«Действующая экспортная квота для российских производителей азотных удобрений увеличена на 750 тыс. т. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до конца 2022 г.», — говорится в сообщении. Такой шаг даст возможность российским производителям удобрений отправлять дополнительные объемы на экспорт, отметили в пресс-службе кабмина.
В правительстве уточнили, что теперь размер квоты составляет чуть более 9 млн т. «Ограничения не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию», — заявили в кабмине. Также Минпромторгу поручено распределить дополнительные объемы между экспортерами, добавили в пресс-службе.
В мае текущего года правительство продлило квоты на экспорт азотных и сложных удобрений до 31 декабря 2022 г. Тогда в кабмине сообщили, что для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных – чуть более 5,9 млн т. Но ограничения не распространялись на поставку в ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию. Тогда в пресс-службе отметили, что принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие. Распределить объемы между экспортерами поручено министерствам промышленности и торговли и сельского хозяйства.
В ноябре 2021 г. правительство приняло решение ввести временные ограничения на экспорт азотных удобрений. Мишустин тогда пояснял, что в структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает газ (из газа получают аммиак — сырье для выпуска удобрений, в частности, аммиачной селитры). Из-за роста цен на газ за рубежом возник дефицит удобрений, поэтому необходимо не допустить их дефицита также на внутрироссийском рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, говорил председатель правительства.
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