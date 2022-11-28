Правительство увеличило квоту на экспорт азотных удобрений на 750 000 тонн

В мае текущего года правительство продлило квоты на экспорт азотных и сложных удобрений до 31 декабря 2022 г. Тогда в кабмине сообщили, что для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных – чуть более 5,9 млн т. Но ограничения не распространялись на поставку в ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию. Тогда в пресс-службе отметили, что принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие. Распределить объемы между экспортерами поручено министерствам промышленности и торговли и сельского хозяйства.