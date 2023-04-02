Власти Шри-Ланки допустили продажу авиакомпании покупателю из России
Шри-Ланка продаст национального перевозчика SriLankan Airlines, не исключено, что покупателем станет одна из российских компаний, сообщил «РИА Новости» министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
«Да, я могу подтвердить, что власти Шри-Ланки планируют продажу SriLankan Airlines, но покупатель еще не найден. Здесь много бизнес-возможностей, и покупателем вполне может быть какая-либо российская компания», – сказал министр.
Гунавардана добавил, что сейчас перевозчик не летает в Россию в связи с проблемами со страховкой, и допустил, что вопрос решится в ближайшем будущем.
В марте 2022 г. SriLankan Airlines приостановила рейсы между Шри-Ланкой и Москвой. На сайте компании сообщили, что были введены финансовые ограничения и ограничения по страхованию самолетов, которые направляются в Россию, из-за спецоперации на Украине. С 9 октября 2022 г. «Аэрофлот» возобновил полеты в Коломбо.
В Росавиации ранее сообщили, что авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между Москвой и Коломбо.