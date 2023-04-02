Власти Шри-Ланки допустили продажу авиакомпании покупателю из России

В марте 2022 г. SriLankan Airlines приостановила рейсы между Шри-Ланкой и Москвой. На сайте компании сообщили, что были введены финансовые ограничения и ограничения по страхованию самолетов, которые направляются в Россию, из-за спецоперации на Украине. С 9 октября 2022 г. «Аэрофлот» возобновил полеты в Коломбо.