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Экономика

Власти Шри-Ланки допустили продажу авиакомпании покупателю из России

Ведомости

Шри-Ланка продаст национального перевозчика SriLankan Airlines, не исключено, что покупателем станет одна из российских компаний, сообщил «РИА Новости» министр транспорта страны Бандула Гунавардана.

«Да, я могу подтвердить, что власти Шри-Ланки планируют продажу SriLankan Airlines, но покупатель еще не найден. Здесь много бизнес-возможностей, и покупателем вполне может быть какая-либо российская компания», – сказал министр. 

Гунавардана добавил, что сейчас перевозчик не летает в Россию в связи с проблемами со страховкой, и допустил, что вопрос решится в ближайшем будущем.

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В марте 2022 г. SriLankan Airlines приостановила рейсы между Шри-Ланкой и Москвой. На сайте компании сообщили, что были введены финансовые ограничения и ограничения по страхованию самолетов, которые направляются в Россию, из-за спецоперации на Украине. С 9 октября 2022 г. «Аэрофлот» возобновил полеты в Коломбо.

В Росавиации ранее сообщили, что авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между Москвой и Коломбо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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