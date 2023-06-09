Пушилин рассказал о поставках угля из ДНР в Европу и Азию
Уголь из Донецкой народной республики (ДНР) по логистическим цепочкам поставляется и в Европу, и в Азию, рассказал в интервью «РИА Новости» врио главы республики Денис Пушилин.
Как сообщил Пушилин агентству, сейчас в ДНР добывается более 3,5 млн т угля в год. Большая его часть сжигается на тепловых электростанциях в регионе, уточнил он.
«Оставшуюся часть, даже с учетом санкционного давления на нас, у нас есть возможность по нашим логистическим цепочкам, которые выстроены и работали с 2014 г., поставлять и в адрес европейских стран, и в адрес азиатских стран», – добавил врио главы ДНР.
Ранее заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников заявил, что экспорт угля из России в 2023 г. сохранится на прошлогоднем уровне, т. е. составит порядка 220 млн т. Добыча угля в России в этом году также сохранится на уровне 2022 г. «Добудем примерно столько же, экспорт будет такой же. Мы ориентируемся на цифры 440 [млн т] и 220 [млн т добычи и экспорта соответственно]», – сказал Мочальников в кулуарах международной выставки «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке (цитата по «Интерфаксу»).
Чиновник уточнил, что добыча угля в России в январе – мае 2023 г. выросла примерно на 2% относительно уровня аналогичного периода прошлого года до 162 млн т, а экспорт увеличился на 1,9% до 83 млн т. Поставки на внутренний рынок, по его словам, составили 79 млн т.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».