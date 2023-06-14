Минтранс может создать единый счет для оплаты штрафов и парковок

«В части возможности создания "единого счета автомобилиста", с которого автоматически будет списываться плата за городские парковки в соответствии с установленным тарифом, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщаем об отсутствии принципиальных возражений», – написал Костюк в ответ на обращение.