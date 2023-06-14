Минтранс может создать единый счет для оплаты штрафов и парковок
Минтранс может создать единый счет для оплаты парковок и штрафов. Идею поддержал первый замминистра транспорта России Андрей Костюк. Копия документа есть у ТАСС.
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести единый счет для оплаты парковок и штрафов. По его мнению, действующая система несовершенна, поскольку может приводить к списанию средств за отсутствие оплаты парковки, даже если та оплачена.
Костюк ответил, что предложение требует дополнительной проработки по организационной и технической реализации.
«В части возможности создания "единого счета автомобилиста", с которого автоматически будет списываться плата за городские парковки в соответствии с установленным тарифом, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщаем об отсутствии принципиальных возражений», – написал Костюк в ответ на обращение.
Сейчас парковки в столице оплачиваются отдельно через сервис «Московский паркинг», а штрафы ГИБДД приходят через «Госавтоинспекцию» или на «Госуслуги». В регионах оплата парковок осуществляется при помощи местных систем, единого портала для этого нет.