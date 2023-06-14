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Экономика

Минтранс может создать единый счет для оплаты штрафов и парковок

Ведомости

Минтранс может создать единый счет для оплаты парковок и штрафов. Идею поддержал первый замминистра транспорта России Андрей Костюк. Копия документа есть у ТАСС.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести единый счет для оплаты парковок и штрафов. По его мнению, действующая система несовершенна, поскольку может приводить к списанию средств за отсутствие оплаты парковки, даже если та оплачена.

Костюк ответил, что предложение требует дополнительной проработки по организационной и технической реализации.

«В части возможности создания "единого счета автомобилиста", с которого автоматически будет списываться плата за городские парковки в соответствии с установленным тарифом, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщаем об отсутствии принципиальных возражений», – написал Костюк в ответ на обращение.

Сейчас парковки в столице оплачиваются отдельно через сервис «Московский паркинг», а штрафы ГИБДД приходят через «Госавтоинспекцию» или на «Госуслуги». В регионах оплата парковок осуществляется при помощи местных систем, единого портала для этого нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных