Файзуллин: для модернизации инфраструктуры ЖКХ нужны дополнительные 2,2 трлн рублей
Минстрой России запросил дополнительные 2,2 трлн руб. для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
«Сегодня 2,3 трлн руб. у нас уже обеспечено финансированием, если в комплексе посмотреть на все действия, которые мы производим. [Еще] 2,2 трлн руб. – это задача, которую необходимо проработать», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). При этом Файзуллин отметил, что эта сумма подсчитана без учета работы в новых регионах.
В марте 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания кабмина с президентом России Владимиром Путиным предложил использовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для модернизации коммунальной инфраструктуры. Тогда вице-премьер заявил, что возврат средств планируется обеспечивать за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, а также снижения аварийности и увеличения энергоэффективности. Хуснуллин тогда также отметил, что это окажет влияние на тарифы для населения – их цены могут снизиться.
В начале 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в течение четырех лет на модернизацию ЖКХ из ФНБ выделят 150 млрд руб. В 2022 г. планировалось направить 20 млрд руб.
Осенью того же года Мишустин утвердил стратегию развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 г. Согласно документу, правительство обозначило в своей стратегии развитие льготных ипотечных программ, цифровизацию строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры.