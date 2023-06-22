Файзуллин: для модернизации инфраструктуры ЖКХ нужны дополнительные 2,2 трлн рублей

В марте 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания кабмина с президентом России Владимиром Путиным предложил использовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для модернизации коммунальной инфраструктуры. Тогда вице-премьер заявил, что возврат средств планируется обеспечивать за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, а также снижения аварийности и увеличения энергоэффективности. Хуснуллин тогда также отметил, что это окажет влияние на тарифы для населения – их цены могут снизиться.