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Экономика

Файзуллин: для модернизации инфраструктуры ЖКХ нужны дополнительные 2,2 трлн рублей

Ведомости

Минстрой России запросил дополнительные 2,2 трлн руб. для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

«Сегодня 2,3 трлн руб. у нас уже обеспечено финансированием, если в комплексе посмотреть на все действия, которые мы производим. [Еще] 2,2 трлн руб. – это задача, которую необходимо проработать», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). При этом Файзуллин отметил, что эта сумма подсчитана без учета работы в новых регионах.

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В марте 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания кабмина с президентом России Владимиром Путиным предложил использовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для модернизации коммунальной инфраструктуры. Тогда вице-премьер заявил, что возврат средств планируется обеспечивать за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, а также снижения аварийности и увеличения энергоэффективности. Хуснуллин тогда также отметил, что это окажет влияние на тарифы для населения – их цены могут снизиться. 

В начале 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в течение четырех лет на модернизацию ЖКХ из ФНБ выделят 150 млрд руб. В 2022 г. планировалось направить 20 млрд руб. 

Осенью того же года Мишустин утвердил стратегию развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 г. Согласно документу, правительство обозначило в своей стратегии развитие льготных ипотечных программ, цифровизацию строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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