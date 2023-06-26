Новак заявил о полной обеспеченности нефтепродуктами

24 июня Пригожин взял под контроль Ростов-на-Дону и военные объекты в городе и сообщил о планах дойти до Москвы. Перед этим вечером 23 июня он обвинил Минобороны в ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В российском военном ведомстве эти сообщения назвали ложными. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.