Газета
Экономика

Новак заявил о полной обеспеченности нефтепродуктами

Ведомости

Несмотря на повышенный спрос на нефтепродукты в южных регионах, в выходные топливно-энергетический комплекс России работает в штатном режиме. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал в ходе совещания в правительстве.

«В полном объеме удовлетворяются потребности в нефтепродуктах. В выходные на АЗС в южных регионах отмечен рост спроса на топливо, они были полностью обеспечены нефтепродуктами, перебоев со снабжением не наблюдалось, цены в настоящее время стабильны», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По данным вице-премьера, в настоящее время запас нефтепродуктов превышает 15 дней.

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Новак отметил, что в выходные на фоне военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «технологических нарушений, существенно повлиявших на снабжение потребителей энергоресурсами, не наблюдалось». Аварий в Ростовской, Липецкой, Тульской областях не было, а «несколько технологических нарушений в электроэнергетической отрасли и нефтяной промышленности» в Воронежской области удалось устранить в течение суток.

На объектах ТЭК и на объектах критической информационной инфраструктуры усилены меры защиты, производство основных энергетических продуктов ведется в соответствии с планами, добавил Новак.

24 июня в Воронеже на улице Димитрова произошел пожар на нефтебазе, в результате разгерметизации огнем был уничтожен резервуар с авиационным керосином объемом 5000 куб. м. Пожар был ликвидирован в 00:40 мск. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области этот пожар назвали одним из самых сложных за последние 30 лет.

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24 июня Пригожин взял под контроль Ростов-на-Дону и военные объекты в городе и сообщил о планах дойти до Москвы. Перед этим вечером 23 июня он обвинил Минобороны в ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В российском военном ведомстве эти сообщения назвали ложными. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

К вечеру 24 июня стало известно о переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным, после которых основатель ЧВК заявил о возвращении в боевые лагеря. Также сообщалось, что дело против Пригожина решено прекратить.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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