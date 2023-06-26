Посол Белоруссии сообщил о планах поставок компонентов для российских самолетов

В интервью агентству Крутой также рассказал, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил наладить сборку самолетов малой авиации «Ладога» и «Байкал» в Белоруссии. Он уточнил, что обсудить этот вопрос стороны могут в ходе визита делегации Белоруссии на выставку «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.