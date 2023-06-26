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Экономика

Посол Белоруссии сообщил о планах поставок компонентов для российских самолетов

Ведомости

Белоруссия будет поставлять в Россию компоненты для пассажирских самолетов Ту-204 и Ту-2014, а также МС-21. Об этом рассказал белорусский посол в России Дмитрий Крутой.

«Есть договоренности по поставке компонентной элементной базы из Беларуси. Подписаны контракты на поставку 1300 компонентов и деталей для МС-21, 700-800 компонентов для Ту-204 и Ту-214. Это базовая программа, которая на сегодняшний день уже согласована», – сказал Крутой в интервью «РИА Новости».

Помимо этого, республика заинтересована в создании самолетов Sukhoi Superjet. По его словам, обсуждение программы планируется в рамках предполагаемого визита премьер-министра Белоруссии Романа Головченко в Комсомольск-на-Амуре.

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В интервью агентству Крутой также рассказал, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил наладить сборку самолетов малой авиации «Ладога» и «Байкал» в Белоруссии. Он уточнил, что обсудить этот вопрос стороны могут в ходе визита делегации Белоруссии на выставку «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Об обсуждении расширения сотрудничества в области производства самолетов Мантуров сообщал 12 мая. В середине апреля белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что предприятия республики готовы наладить производство компонентов для российских самолетов.

2 марта министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что Белоруссия достигла определенных предварительных договоренностей с Россией по поставкам российских самолетов Sukhoi Superjet New и МС-21. «Но мы будем выходить на более конкретный результат, когда реально самолет МС-21 появится», – сказал он тогда.

После начала спецоперации России на Украине ЕC, Великобритания и США ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники и комплектующих. Под него подпали самолеты Boeing и Airbus, составляющие основу авиапарка России. Было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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