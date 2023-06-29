Путин: в России нет магазинов с пустыми полками, хотя многие на это надеялись
В России нет магазинов с пустыми полками, хотя многие рассчитывали на это, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. И неслучайно в ходе этого конкурса многие крупные компании поддержали этот конкурс... вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», – приводит слова президента ТАСС.
После ухода иностранного бизнеса из России «мир не рухнул», заявил президент, указав на активное освоение российскими компаниями новых направлений, включая и экспортные. В результате этого «вся экономика движется вперед», добавил Путин, отметив, что ВВП страны в мае вырос на 5,4% год к году. «Это достойный показатель», – отметил он.
Товары при этом должны становиться более удобными и функциональными, поэтому промышленный и продуктовый дизайн должны стать важным ресурсом развития отечественного бизнеса.
Во время выступления на ПМЭФ Путин говорил, что необходимо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в развитие российского бизнеса, в таком случае они будут в надежном месте. Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах. По словам главы государства, эта ситуация несет риски не только для российской экономики, но и для самого бизнеса.
В феврале президент заявил, что многие зарубежные компании уходят из России под давлением своих правительств, что приносит им большие убытки. При этом президент обратил внимание на то, что после ухода брендов остаются инфраструктура и хорошо подготовленный персонал. У отечественного же бизнеса появились уникальные возможности для развития, добавил он. В марте Путин призывал бизнес не упустить шансы для развития после ухода зарубежных компаний.