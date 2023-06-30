Три территории опережающего развития в Хабаровском крае объединят в одну

О готовящемся постановлении кабмина ранее в июне сообщил региональный министр экономического развития Виктор Калашников. Тогда он говорил, что в крае реализуется более 120 инвестпроектов на сумму более 5 трлн руб. Как отмечало агентство «Хабаровский край сегодня», в регионе работают 90 резидентов ТОР, 20 из них были созданы в 2022 г.