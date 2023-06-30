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Экономика

Три территории опережающего развития в Хабаровском крае объединят в одну

Ведомости

Правительство России утвердило объединение всех трех территорий опережающего развития (ТОР) – «Комсомольск», «Николаевск» и «Хабаровск» – в одну, сообщила пресс-служба кабмина.

«Единая ТОР «Хабаровск» будет охватывать города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, а также рабочие поселки, сельские поселения и муниципальные районы в Хабаровском крае», – говорится в сообщении.

В правительстве считают, что благодаря этому шагу удастся создать единую систему управления развитием этих территорий, повысив эффективность управления инвестиционной стадией их развития.

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Отмечается, что в объединенную ТОР включат дополнительные участки для реализации программы «Дальневосточный квартал» в Хабаровске, а также инвестпроекта по запуску производства с глубокой переработкой древесины в муниципальном районе имени Лазо.

О готовящемся постановлении кабмина ранее в июне сообщил региональный министр экономического развития Виктор Калашников. Тогда он говорил, что в крае реализуется более 120 инвестпроектов на сумму более 5 трлн руб. Как отмечало агентство «Хабаровский край сегодня», в регионе работают 90 резидентов ТОР, 20 из них были созданы в 2022 г.

ТОР (или ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития) – это особые экономические зоны, для резидентов которых действуют различные административные преференции и налоговые льготы, в том числе по налогу на прибыль, землю и имущество. 

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На Дальнем Востоке сейчас создано 22 территории опережающего развития, каждая из которой покрывает какую-то часть региона и имеет свою специализацию. Как отмечала ранее Счетная палата, большинство ТОР в дальневосточных регионах прошли начальный этап развития (5–6 лет) и стали вносить вклад в экономическое развитие ДФО: на 1 декабря 2021 г. объем привлеченных частных инвестиций составил 399,8 млрд руб., создано 38 300 рабочих мест.

В ноябре прошлого года вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев допускал, что на всем Дальнем Востоке может быть создана единая ТОР, писали тогда «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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