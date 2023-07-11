В Госдуме оценили задолженность по налогам и сборам в прошлом году в 2,5 трлн рублей
Задолженность российских компаний по налогам перед государственной казной выросла на треть, до 2,5 трлн руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год.
«По состоянию на 1 января 2023 г. совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 трлн руб. <...> Показатель увеличился на 545 млрд руб. (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 г., сказано в документе», – пишет газета.
Согласно тексту заключения, рост задолженности обусловлен задержкой уплаты налогов отдельными компаниями, доначислениями по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, неуплатой за использование природных ресурсов, а также задержкой уплаты налогов в рамках специальных режимов, акцизов, местных налогов и сборов.
В связи с дефицитом бюджета Возрастающий объем задолженности вызывает обеспокоенность комитета. В Госдуме рекомендовали «прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе» при проведении налогового мониторинга.
По данным Минфина, дефицит бюджета по итогам прошлого года составил 3,35 трлн руб., по итогам первого полугодия 2023 г. – 2,95 трлн руб. При этом июнь стал первым месяцем в этом году, когда был зафиксирован профицит бюджета – 800 млрд руб. (+29,8% год к году). С начал года доходы казны составили 12,381 трлн руб., продемонстрировав спад на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы выросли на 19%, до 14,976 трлн руб.