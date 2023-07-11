В Госдуме оценили задолженность по налогам и сборам в прошлом году в 2,5 трлн рублей

По данным Минфина, дефицит бюджета по итогам прошлого года составил 3,35 трлн руб., по итогам первого полугодия 2023 г. – 2,95 трлн руб. При этом июнь стал первым месяцем в этом году, когда был зафиксирован профицит бюджета – 800 млрд руб. (+29,8% год к году). С начал года доходы казны составили 12,381 трлн руб., продемонстрировав спад на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы выросли на 19%, до 14,976 трлн руб.