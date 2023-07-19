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Экономика

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,86%

Ведомости

Годовая инфляция в России на неделе с 11 по 17 июля ускорилась до 3,86%, следует из данных Минэкономразвития. Неделей ранее рост составил 3,59%. По данным Росстата, рост цен с начала года составил 3,15%.

Рост цен был отмечен на капусту (рост на 5,2%), бананы (на 2,7%), яблоки (на 2,3%), а также на сахар (на 1,1%), сообщает Росстат. При этом подешевели вермишель (падение на 0,9%), гречневую крупу (на 0,7%) и макаронные изделия (на 0,5%).

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Минэкономразвития отмечает, что непродовольственные товары подорожали на 0,24%. Легкие автомобили подорожали на 0,23%. При этом рост цен на бытовые и туристические услуги замедлился, и составил 0,18% (против 0,27% неделей ранее).

14 июля в пресс-службе Банка России сообщали, что годовая инфляция в стране будет и дальше ускоряться в ближайшие месяцы на фоне низкой базы прошлого года. При этом дополнительное влияние окажет и повышение текущего темпа роста цен.

В Минэкономразвития прогнозировали, что инфляция в конце 2023 г. опустится до 5,3%. Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. Очередной заседание по ключевой ставке состоится 21 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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