Годовая инфляция в России ускорилась до 3,86%
Рост цен был отмечен на капусту (рост на 5,2%), бананы (на 2,7%), яблоки (на 2,3%), а также на сахар (на 1,1%), сообщает Росстат. При этом подешевели вермишель (падение на 0,9%), гречневую крупу (на 0,7%) и макаронные изделия (на 0,5%).
Минэкономразвития отмечает, что непродовольственные товары подорожали на 0,24%. Легкие автомобили подорожали на 0,23%. При этом рост цен на бытовые и туристические услуги замедлился, и составил 0,18% (против 0,27% неделей ранее).
14 июля в пресс-службе Банка России сообщали, что годовая инфляция в стране будет и дальше ускоряться в ближайшие месяцы на фоне низкой базы прошлого года. При этом дополнительное влияние окажет и повышение текущего темпа роста цен.
В Минэкономразвития прогнозировали, что инфляция в конце 2023 г. опустится до 5,3%. Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. Очередной заседание по ключевой ставке состоится 21 июля.