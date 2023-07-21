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Экономика

Госдума приняла закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России, следует из думской электронной базы.

Согласно документу, туроператоры будут освобождены от уплаты налога по операциям, которые проводились с 1 июля 2023 г. Действие меры продлится по 30 июня 2027 г.

7 марта президент России Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС. Ответственным был назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В конце июня президент призвал принять этот закон до конца весенней сессии.

Это поручение было дано по итогам совещания с правительством, которое прошло 24 января. Тогда с предложением обнулить НДС для туроператоров выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства 24 января. Он напомнил, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце июня, обнуление НДС для туроператоров приведет к тому, что отрасль получит дополнительные 4,2 млрд руб., которые она сможет направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры. По его словам, эта мера также приведет к снижению стоимости поездок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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