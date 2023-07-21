Госдума приняла закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России, следует из думской электронной базы.
Согласно документу, туроператоры будут освобождены от уплаты налога по операциям, которые проводились с 1 июля 2023 г. Действие меры продлится по 30 июня 2027 г.
Это поручение было дано по итогам совещания с правительством, которое прошло 24 января. Тогда с предложением обнулить НДС для туроператоров выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства 24 января. Он напомнил, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце июня, обнуление НДС для туроператоров приведет к тому, что отрасль получит дополнительные 4,2 млрд руб., которые она сможет направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры. По его словам, эта мера также приведет к снижению стоимости поездок.