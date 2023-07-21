Госдума приняла закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России

Это поручение было дано по итогам совещания с правительством, которое прошло 24 января. Тогда с предложением обнулить НДС для туроператоров выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства 24 января. Он напомнил, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль.