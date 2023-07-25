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Экономика

МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики до 3%

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту глобального ВВП в 2023 г. на 0,2 п. п. до 3%. Аналогичный показатель ожидается и в 2024 г. Об этом говорится в материалах на сайте МВФ.

«Хотя прогноз на 2023 г. немного выше, чем прогнозировалось в Обзоре мировой экономики за апрель 2023 г., он остается слабым по историческим меркам», – считает МВФ.

На экономическую активность влияет повышение ставок центральными банками для борьбы с инфляцией, отмечается в прогнозе. Ожидается, что общая мировая инфляция снизится с 8,7% в 2022 г. до 6,8% в 2023 г. и 5,2% в 2024 г. 

«Базовая инфляция, согласно прогнозу, будет снижаться более плавно, и прогнозы инфляции на 2024 г. были пересмотрены в сторону повышения», – уточняет фонд.

МВФ также дал прогноз по средней цене барреля нефти. По его оценке, она составит в этом году $76,43 за баррель, а в 2024 г. – $71,68 за баррель. Цены на нефть в 2022 г. выросли на 39%. Согласно прогнозу МВФ, в 2023 г. они упадут примерно на 21%.

21 июля Банк России спрогнозировал, что темп прироста ВВП страны составит 1,5–2,5% в 2023 г., 0,5–2,5% в 2024 г., 1,0–2% в 2025 г. и 1,5–2,5% в 2026 г. Согласно июльскому макроэкономическому опросу ЦБ, прогноз по инфляции на 2023 г. ухудшился с 5,5 до 5,7%.

21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с сентября того же года она держалась на уровне 7,5% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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