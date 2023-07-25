МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики до 3%

МВФ также дал прогноз по средней цене барреля нефти. По его оценке, она составит в этом году $76,43 за баррель, а в 2024 г. – $71,68 за баррель. Цены на нефть в 2022 г. выросли на 39%. Согласно прогнозу МВФ, в 2023 г. они упадут примерно на 21%.