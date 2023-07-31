СМИ: три японские марки фотоаппаратов и батарейки Duracell включат в параллельный импорт
Фотоаппараты японских брендов Canon, Fujifilm, Sony и батарейки американской Duracell включат в перечень параллельного импорта. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ.
В список также включены бренды очков Hugo, Ray-Ban и Calvin Klein. Также в перечне оказались запчасти для автомобилей Isuzu.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать в конце марта 2022 г. в ответ на западные санкции. Осенью механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.
28 июля замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в беседе с агентством сообщил, что министерство обновило перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. По словам Осьмакова, через два-три месяца может быть готов новый перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Работа над этим списком продолжается, пояснил первый замглавы ведомства.