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СМИ: три японские марки фотоаппаратов и батарейки Duracell включат в параллельный импорт

Ведомости

Фотоаппараты японских брендов Canon, Fujifilm, Sony и батарейки американской Duracell включат в перечень параллельного импорта. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ.

В список также включены бренды очков Hugo, Ray-Ban и Calvin Klein. Также в перечне оказались запчасти для автомобилей Isuzu.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать в конце марта 2022 г. в ответ на западные санкции. Осенью механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.

28 июля замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в беседе с агентством сообщил, что министерство обновило перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. По словам Осьмакова, через два-три месяца может быть готов новый перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Работа над этим списком продолжается, пояснил первый замглавы ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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