Путин поручил изучить возможность платного прохода судов на улучшенных участках

Помимо этого правительству необходимо к декабрю разработать маршрутную сеть пассажирских перевозок в европейской части России до 2035 г. и определить необходимые количество и типы судов, а также ежегодные объемы перевозок. Помимо этого нужно принять решение о выделении из Фонда национального благосостояния средств для льготного лизинга отечественных судов и поддержку строительства не менее 200 пассажирских судов. Предварительно президенту необходимо отчитаться об этом к октябрю 2023 г.