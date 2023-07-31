Путин поручил изучить возможность платного прохода судов на улучшенных участках
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть возможность введения платы за проход судов внутреннего водного транспорта на участках крупных инфраструктурных проектов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений главы государства по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства.
Согласно поручению, такую возможность нужно предусмотреть на участках внутренних водных путей, на которых планируется реализация крупных инфраструктурных проектов для улучшения условий судоходства. Правительству и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» необходимо предоставить доклад к 1 декабря 2023 г.
Уточняется, что полученные средства должны использоваться на развитие объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта. Также правительству необходимо определить список этих проектов.
Помимо этого правительству необходимо к декабрю разработать маршрутную сеть пассажирских перевозок в европейской части России до 2035 г. и определить необходимые количество и типы судов, а также ежегодные объемы перевозок. Помимо этого нужно принять решение о выделении из Фонда национального благосостояния средств для льготного лизинга отечественных судов и поддержку строительства не менее 200 пассажирских судов. Предварительно президенту необходимо отчитаться об этом к октябрю 2023 г.
Помимо этого президент дал ряд других поручений, направленных на развитие объектов инфраструктуры речных портов и причалов, транспортной безопасности на воде, предоставление налоговых льгот и др.
Совещание прошло 20 июня на Северном речном вокзале в Москве. Тогда Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска электросудов, которые будут перевозить пассажиров по Москве-реке, а их провозная способность составит 15 000–16 000 человек в сутки.