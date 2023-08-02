Фондовый рынок США упал после решения Fitch понизить рейтинг страны до АА+
Фондовые индексы США упали после решения агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+.
По состоянию на 17:11 мск индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,59% (-211,85 пунктов), S&P 500 на 0,95% (-43,59 пунктов), а Nasdaq Composite — на 1,66% (-237,38 пунктов).
Снижение также показали и азиатские рынки. В частности, к закрытию индекс биржи Гонконга (Hang Seng) снизился на 2,47%, японский Nikkei – на 2,3%, южнокорейский Kospi – на 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,29%, индекс Шанхая (SSEC) показал снижение на 0,89%.
Ранее 2 августа агентство Fitch понизило рейтинг США, а также изменило прогноз с негативного на стабильный. Причиной стало ожидаемое ухудшение фискальной ситуации в течение трех лет и высокая долговая нагрузка, которая продолжает расти. Помимо этого, понижение рейтинга вызвано спорами во властных кругах, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и решениях по этому поводу, принятых «в последнюю минуту». Кроме того, к причинам снижения рейтинга США Fitch относит рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии.
В Белом доме раскритиковали решение агентства и выразили «категорическое несогласие». «Это противоречит реальности – понижать рейтинг США в момент, когда президент [Джо] Байден добился самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Рейтинговое агентство Moody's по-прежнему оценивает США на уровне AAA. В то же время агентство S&P снизило рейтинг страны до уровня AA+ еще в 2011 г.