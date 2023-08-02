Фондовый рынок США упал после решения Fitch понизить рейтинг страны до АА+

Ранее 2 августа агентство Fitch понизило рейтинг США, а также изменило прогноз с негативного на стабильный. Причиной стало ожидаемое ухудшение фискальной ситуации в течение трех лет и высокая долговая нагрузка, которая продолжает расти. Помимо этого, понижение рейтинга вызвано спорами во властных кругах, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и решениях по этому поводу, принятых «в последнюю минуту». Кроме того, к причинам снижения рейтинга США Fitch относит рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии.