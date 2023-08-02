Азиатские рынки упали после решения Fitch понизить рейтинг США до АА+
Азиатские рынки упали на фоне решения агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+.
В частности, по состоянию на 10:55 мск индекс биржи Гонконга (Hang Seng) снизился на 2,42%, Шанхая (SSEC) – на 0,89% (к 09:25 мск снижение составляло 1,11%).
По состоянию на 09:00 мск японский индекс Nikkei снизился на 2,3%, минимального значения индекс достиг к 08:03 мск, после чего незначительно вырос. Южнокорейский индекс Kospi к 09:32 мск упал на 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 к 09:41 мск – на 1,29%. Сейчас торги на этих биржах закрыты.
Ранее 2 августа агентство Fitch понизило рейтинг США, а также изменило прогноз с негативного на стабильный. Причиной стало ожидаемое ухудшение фискальной ситуации в течение трех лет и высокая долговая нагрузка, которая продолжает расти. Помимо этого понижение рейтинга вызвано ослаблением управления за последние два года, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и решениях по этому поводу, принятых «в последнюю минуту». Кроме того, к причинам снижения рейтинга США Fitch относит рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии.
В Белом доме раскритиковали решение агентства и выразили «категорическое несогласие». «Это противоречит реальности – понижать рейтинг США в момент, когда президент [Джо] Байден добился самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Рейтинговое агентство Moody's по-прежнему оценивает США на уровне AAA. В то же время агентство S&P снизило рейтинг страны до уровня AA+ еще в 2011 г.