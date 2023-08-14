Польша продолжит блокировать поставки украинского зерна после 15 сентября

Со 2 мая по 5 июня Еврокомиссия запрещала экспорт зерна с Украины в пять государств – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Кроме того, страны ЕС договорились выделить 100 млн евро для пострадавших фермеров в этих восточноевропейских странах. 6 июня Европейская комиссия (ЕК) продлила запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до 15 сентября.