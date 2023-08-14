Польша продолжит блокировать поставки украинского зерна после 15 сентября
Польша не согласится снять запрет с импорта украинского зерна после 15 сентября. Эту информацию подтвердил президент Анджей Дуда, сообщает PAP.
«Наша главная обязанность – стоять на страже интересов Республики Польши. Таким образом, защита внутреннего рынка и рынка Евросоюза начинаются с нас», – заявил он.
Таким образом Дуда подтвердил заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о том, что Польша не планирует открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения зерновой сделки.
19 июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, согласно которой запрет на импорт зерна с Украины будет продлен после 15 сентября.
Со 2 мая по 5 июня Еврокомиссия запрещала экспорт зерна с Украины в пять государств – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Кроме того, страны ЕС договорились выделить 100 млн евро для пострадавших фермеров в этих восточноевропейских странах. 6 июня Европейская комиссия (ЕК) продлила запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до 15 сентября.