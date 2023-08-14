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Экономика

Польша продолжит блокировать поставки украинского зерна после 15 сентября

Ведомости

Польша не согласится снять запрет с импорта украинского зерна после 15 сентября. Эту информацию подтвердил президент Анджей Дуда, сообщает PAP.

«Наша главная обязанность – стоять на страже интересов Республики Польши. Таким образом, защита внутреннего рынка и рынка Евросоюза начинаются с нас», – заявил он.

Таким образом Дуда подтвердил заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о том, что Польша не планирует открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения зерновой сделки.

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19 июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, согласно которой запрет на импорт зерна с Украины будет продлен после 15 сентября.

Со 2 мая по 5 июня Еврокомиссия запрещала экспорт зерна с Украины в пять государств – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Кроме того, страны ЕС договорились выделить 100 млн евро для пострадавших фермеров в этих восточноевропейских странах. 6 июня Европейская комиссия (ЕК) продлила запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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