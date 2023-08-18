Кабмин выделит 4,4 млрд рублей на автобусы для 18 регионов через казначейские кредиты
Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки 18 регионов на обновление автобусного парка через механизм специальных казначейских кредитов (СКК), сообщил ее глава вице-премьер Марат Хуснуллин.
«В рамках конкурсного отбора одобрили новые заявки 18 регионов на получение средств СКК, благодаря чему жители этих субъектов получат новые современные автобусы», – рассказал он.
В результате был распределен весь лимит СКК, предусмотренный для обновления общественного транспорта в регионах, добавил вице-премьер. Как уточнили в пресс-службе правительства, объем СКК по последним заявкам составил 4,4 млрд руб.
В ходе своего февральского послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил направить в этом году дополнительно 50 млрд руб. на финансирование инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления общественного транспорта в российских регионах. Как отметили сегодня в правительстве, эти средства были распределены между 73 регионами.
Специальные казначейские кредиты предоставляются бюджетам регионов России и предназначены на финансирование мероприятий в области строительства и модернизации объектов инфраструктуры, а также развития транспорта. Такой кредит предоставляется на срок до 15 лет с условиями его погашения ежегодно равными долями.
Ранее 9 августа Хуснуллин сообщил, что правкомиссия одобрила новые заявки 32 регионов на специальные казначейские кредиты общей суммой 75 млрд руб. Всего отобраны 32 региона, где будет реализован 61 инфраструктурный проект, включающий строительство или ремонт 136 объектов. Средства будут направлены, главным образом, на обновление ЖКХ.