Кабмин выделит 4,4 млрд рублей на автобусы для 18 регионов через казначейские кредиты

В ходе своего февральского послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил направить в этом году дополнительно 50 млрд руб. на финансирование инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления общественного транспорта в российских регионах. Как отметили сегодня в правительстве, эти средства были распределены между 73 регионами.