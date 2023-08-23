Турпоток по России вырос на 16% за первое полугодие
Число туристов, размещенных в российских гостиницах, увеличилось за январь-июнь более чем на 16% в годовом выражении, рассказал журналистам замглавы Минэка Дмитрий Вахруков.
«После снятия ряда ограничительных мер индустрия гостеприимства показывает впечатляющие темпы роста. Мы видели это в прошлом году, рост продолжается и в этом году. По итогам первого полугодия более чем на 16% увеличилось количество размещенных в гостиницах туристов», – приводит его слова ТАСС.
Для поддержания растущего спроса государству важно продолжать развивать туристическую инфраструктуру и обеспечивать отрасль кадрами, добавил Вахруков.
Вахруков ранее на ПМЭФ говорил, что одним из главных сдерживающих факторов в сфере туризма для России сегодня стал дефицит номерного фонда. В ближайшие годы Минэк сосредоточится на решении этой задачи. По словам Вахрукова, для роста внутреннего турпотока в министерстве также собираются поддерживать инфраструктурные проекты и развивать круглогодичные парки развлечений и курорты.
По поручению президента к 2030 г. в России должны заработать круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год. Как говорил ранее курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко, приоритетными также могут стать курорты «Золотые пески России» и Саки в Крыму, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, «Русская Балтика» в Калининграде и др.
Власти ожидают, что развитие федеральных круглогодичных курортов поспособствует выполнению задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ключевой показатель которого – увеличение количества внутренних туристических поездок по России до 140 млн к 2030 г.