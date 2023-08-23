Турпоток по России вырос на 16% за первое полугодие

По поручению президента к 2030 г. в России должны заработать круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год. Как говорил ранее курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко, приоритетными также могут стать курорты «Золотые пески России» и Саки в Крыму, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, «Русская Балтика» в Калининграде и др.