Москва и Анкара обсудят возможность поставки Турции 1 млн тонн зерна для переработки
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан рассмотрят инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн т зерна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Лавров и Фидан намерены проработать параметры организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что зерно переработают на турецких предприятиях и отправят в самые нуждающиеся страны.
«Рассматриваем этот проект как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке», – сообщили в МИДе.
В ходе предстоящих переговоров до турецкой стороны намерены вновь донести российскую позицию, в соответствии с которой после завершения «зерновой сделки» все суда, идущие на Украину, считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.
Переговоры глав МИД России и Турции состоятся в Москве. Фидан посетит в Россию с 31 августа по 1 сентября.