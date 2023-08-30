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Экономика

Москва и Анкара обсудят возможность поставки Турции 1 млн тонн зерна для переработки

Ведомости

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан рассмотрят инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн т зерна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Лавров и Фидан намерены проработать параметры организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что зерно переработают на турецких предприятиях и отправят в самые нуждающиеся страны.

«Рассматриваем этот проект как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке», – сообщили в МИДе.

В ходе предстоящих переговоров до турецкой стороны намерены вновь донести российскую позицию, в соответствии с которой после завершения «зерновой сделки» все суда, идущие на Украину, считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

Переговоры глав МИД России и Турции состоятся в Москве. Фидан посетит в Россию с 31 августа по 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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