Москва и Анкара обсудят возможность поставки Турции 1 млн тонн зерна для переработки

В ходе предстоящих переговоров до турецкой стороны намерены вновь донести российскую позицию, в соответствии с которой после завершения «зерновой сделки» все суда, идущие на Украину, считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.